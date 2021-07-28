交流站：疫情中为国庆生激励国民信心

KTV夜店和裕廊渔港相继出现冠病感染群，导致咖啡店、巴刹、熟食中心等也出现病例，而必须关闭消毒。为阻断病毒传播链，我国从7月22日至8月18日再次实行高警戒解封第二阶段的防疫措施，禁止人们在外堂食、减少聚会与访客人数等。抗疫再次受挫，政府这次还是快速采取必要与果断的行动。

今年的国庆庆典刚好在高警戒解封第二阶段期间。有人担心国庆庆典引发新的感染群，在网上发起请愿，要求取消国庆庆典，得到一些网民支持。当局顺应民众呼声，把庆典延至8月21日，可说是“两全其美”。

网民的用意是好的，说明人们对冠病病毒的传播有进一步认识，对防疫安全的不易有进一步了解，在最近社区疫情突然升高后，在防范方面有了更高的警觉性。

今年以来，当局不断鼓励国人接种冠病疫苗。接种的进展良好，到了国庆日，将有三分之二的人口完成两剂疫苗注射。只要更多人接种，我们就会向群体免疫迈进一步。

冠病肆虐已一年有余，我国从去年4月起，实行了两个月的病毒阻断措施；6月中旬才逐渐解封可以五人堂食，各行各业一起努力，到12月底才放宽至八人聚餐。没想到，一年后又因出现樟宜机场和陈笃生医院的感染群，而不得不又收紧防疫措施。最近刚可以放宽至两人、五人堂食之时，又爆出KTV夜店和裕廊渔港感染群，使得当局不得不再次收紧防疫措施。

防疫不时出现挫折，相信大家心中都汇聚了一股力量，想发出昂扬的声音为国家庆生，以此催化出正能量推动国家继续迎向抗疫挑战。

我支持举行国庆庆典。国家独立来之不易，不能因目前社区还有一些病例而放弃为国家庆生。更何况，相比一年多前，我们现在对冠病疫情已有进一步的认知，可以通过谨慎防疫来控制病例扩散。国庆庆典筹委会早前也宣布，只有完成两剂疫苗的人才能参与庆典；入场前也会采用快速检测，确保参与者都是健康的。

国庆是全民同庆的日子，全民参与对国家的敬礼，可以激发国人的信心。我们也可借此机会，号召国人克服冠病所带来的威胁，逐步让生活恢复正常。

当局只要在会场外围提前规划，多加管制人潮，就可避免拥聚出现，也可有序让更多人观看庆典，以此来激发国人对国家未来的希望。

变种病毒的传播快速且狡猾，让防疫变得更加困难，但我们不能被冠病吓倒。武装部队是保家卫国的勇士，相信也有能力在疫情下举行国庆庆典，让人民昂首挺胸，在新常态下继续奋勇向前。