提前提取公积金储蓄可灵活处理 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我们感谢作者对我们的要求作出回应，提供了她在投函中描述的公积金会员的身份。我们敦促遇到类似情况的读者直接到cpf.gov.sg/WriteToUs发电邮给公积金局，提供有关会员的详细信息，以便我们能够迅速提供帮助。这名公积金会员在2021年6月曾通过他的国会议员联系我们，要求提取他的公积金存款。他当时没有提到自己的严重健康状况。由于他在2012年满55岁时，已经提取一大笔钱，因此他已不符合在满65岁之前再提取存款的资格。为了帮助他解决在此期间的日常生活需要，我们将他转介到离他最近的社会服务中心。从那时起，他开始每月接受社区关怀计划（ComCare）的财政援助。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 交流站 公积金 联合早报 公积金局 答复 中央公积金局 公积金储蓄 社会服务中心 社区关怀计划 ComCare Social Service Office 正面应对疫情下的生活 防疫信息应保持透明