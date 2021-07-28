提前提取公积金储蓄可灵活处理

我们感谢作者对我们的要求作出回应，提供了她在投函中描述的公积金会员的身份。我们敦促遇到类似情况的读者直接到cpf.gov.sg/WriteToUs发电邮给公积金局，提供有关会员的详细信息，以便我们能够迅速提供帮助。

这名公积金会员在2021年6月曾通过他的国会议员联系我们，要求提取他的公积金存款。他当时没有提到自己的严重健康状况。由于他在2012年满55岁时，已经提取一大笔钱，因此他已不符合在满65岁之前再提取存款的资格。为了帮助他解决在此期间的日常生活需要，我们将他转介到离他最近的社会服务中心。从那时起，他开始每月接受社区关怀计划（ComCare）的财政援助。