交流站：关注年轻人和疫情中的心理健康

最近发生的校园凶杀案让各界对于年轻人的心理健康议论纷纷。许多人对于学生们面对的压力感到担忧，并呼吁学校和家长多关心及留意学生的日常行为，以免再发生任何悲剧。

压力是许多精神疾病的根源，抑郁症（depression）就是常见的例子。读书压力和同学间的霸凌行为，往往导致一些反常的生理和心理方面的征兆。一个压力大的年轻人可能会开始出现紧张和情绪低落，有时也会有逃避和回避的表现。当压力超过了负荷的能力而没有被觉察和及时处理，反常的征兆很容易会极端化，导致自残、自杀和暴力的反社会行为。人们口中的反社会行为，往往就是精神病患者寻求帮助且畸形化的“哀嚎”。

压力虽然是精神疾病的其中一个开端，但不是唯一一个。精神疾病综合了遗传和环境方面的影响，也包括了情绪和思觉失调（或精神错乱，psychosis）等等的不同分类。抑郁症常常被拿来与自杀对等化，而忽略了精神分裂症（schizophrenia）等思觉失调的疾病（psychotic disorder）也是导致自杀的重要原因之一。

暴力伤害他人虽然是极端的反社会行为，但是自杀和自残其实才是抑郁症和精神分裂比较常见的反常行为。精神疾病导致的不安情绪通常都是往自己宣泄的，而非向外人施暴。我们在讨论年轻人的心理健康时必须小心，不要把精神疾病患者妖魔化。我们也要反思自己是否把压力、自杀和抑郁症简单化了。压力可以是抑郁症和精神分裂的开端，但先天的原因也必须考虑在内。精神分裂症患者也不都会暴力伤害他人，很多时候也和抑郁症患者一样在求助无门的情况下自杀。

正因为精神疾病复杂的表现，教师和家长更不容易判断一些精神疾病的初期症状（prodromal symptoms），导致疾病没能及时得到治疗。

心理卫生学院于2001年创立了初期精神错乱治疗计划（Early Psychosis Intervention Programme，简称EPIP）。EPIP针对16岁至40岁的初期精神错乱患者和16岁至30岁的高风险群进行检测和治疗，目前累积了20余年的经验。这样的计划应该得到更多的支持和鼓励，并扩大到社区、学校和工作场所。

一个值得我们探讨的问题是，精神疾病是否有年轻化的趋势，而必须提早进行检测。此外，初期的症状是否可以更好地觉察出来，避免极端的行为发生。

这起校园惨案也给社会一个警示。一个在不良的心理环境成长的年轻人，在从学校进入社会时，会面临第二波的心灵冲击，潜伏在深处的症状很可能加倍放大。问题不会自己解决，只会随着时间越演越烈。

此外，在冠病疫情的阴影下，许多人在工作上受到莫大的精神压力。那些每天在前线奋斗的医护人员就是例子之一。我们是否要等到有事情发生，才来关心这些可能面临精神崩溃的社会人士？