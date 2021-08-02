交流站：良好睡眠有益免疫系统

我国近乎平息的冠病疫情近来突然反扑，先是多家夜店出现相互关联的感染群，接着是源自裕廊渔港，通过到渔港取货的鱼贩，向全国各个巴刹散播开去的更大感染群。金沙赌场也出现了另一个感染群。

这三个感染群的染病者多数是日夜颠倒的群体。我们可以进一步探讨生活作息是否造成个人的免疫力低下，容易染病。

在中医临床上常可发现，病人大多眠迟睡少，或是欲睡不能。后者迟迟无法入眠，就是眠浅易醒，醒后难再入睡，或夜尿频频，头脑亢奋清醒。这些都是与睡眠相关的毛病。

另一方面，睡眠又与现代人的另一通病——颈椎病或肩颈酸紧疼痛息息相关。日常劳作造成的肩颈毛病，往往造成睡眠欠佳，睡眠差少又不利紧绷的肩颈，复又影响睡眠，形成一种恶性循环。因此，睡眠不足是一个普遍存在但未受到高度重视的问题。

欠缺睡眠，人体犹如一副没有稍息的机器，容易引发虚火。如果加上饮食不节，嗜辛辣燥热，如同火上浇油，使人体整体上偏热，引发各种毛病。

近日来诊的一名28岁未婚女子，是个典型欠缺睡眠又肩颈酸紧、体内偏热的病人。她不是因睡眠迟少而寻医，而是因严重便秘而来。她工作长时间面对电脑屏幕，肩颈肌肉酸痛；每天迟至凌晨2时上床睡觉，早上6时起身，短短的四小时睡眠时间，间中还夜起小便，年纪轻轻睡眠的质量已经欠佳；饮食上又无辣不欢。虽然服了有助于排便的药物，顽疴仍不为所动。

如此作息，她的肠道不但因热而缺水失润，也因睡眠不足而肠道紧绷难以蠕动。肩颈的问题与睡眠又互为因果，体内是一派热象。在这种状态下，如果不解决睡眠的状况，便秘的问题难以消除。

像这种处于亚健康状态的病人，不论老少，为数不少。体内蕴热，免疫力一般低落，是流感等疾病的温床。我们或许可从现有成千上万的冠病患者中，取得类似的佐证。

如果不眠不休的群体确实容易染上冠病，我们在防疫宣导时，除了勤洗手、戴口罩和保持安全的社交距离等举措之外，还要强调睡眠的重要性，并吁请面对���眠障碍者尽早接受治疗，加强自身的抵抗力。

在应对目前充满未知的疫情上，守住睡眠，很可能是我们本身既存在又受忽略的一股强大的免疫力量。