交流站：我国奥运健儿虽败犹荣

奥运2020在世纪疫情肆虐时期，能够在展延一年后，于东京如期举办，实在不易。虽然面对病例日益增加的威胁，以及许多日本民众的强烈反对，但奥委会最终还是勇敢踏出一步，继续举行各项赛事，孰是孰非，就让历史去判断。笔者希望大家能够从正面角度去看待这场体育盛会，尤其是被疫情搞到人心惶惶、一蹶不振的世代。

首先，我们能够从这次奥运得到的启迪，就是比赛得奖固然重要，但备赛及参赛过程更是宝贵。各国因为疫情关闭边境，昔日被视为理所当然的国际交通便利不复存在。许多国家的选手历尽千辛万苦，甚至得长途跋涉、辗转波折才能抵达赛场。即便如此，相信还是有许多健儿无法出国参加这四年一度的赛事，过去四年甚至更长时间的备赛努力，似乎都付诸东流了。那些有机会出征的参赛者，也不是每一位都能旗开得胜，但是否就意味着他们都失败了呢？

我们常常把结果当作终极价值，却忽略了过程的意义。赛事亦然，我们往往只看到胜出的选手站在领奖台辉煌的那一刻。像奥运这样万众瞩目的国际赛事，我们更关注的是自己国家的代表能否夺冠，好让国旗能够随着国歌徐徐上升。的确，那是无比光荣的一刻；然而，很多人没有看到自己的国家选手如何奋力拼搏的比赛过程，很多人也没有关心健儿们平日是如何艰辛备赛的。

我国今年共派出23名健儿出征奥运，当中许多是年轻的新手，也有一些是快退休的老将，兵乓选手于梦雨就是其中一位。她带着旧伤奋勇上阵，以世界排名第47的低调姿态，一路过关斩将打入四强，甚至与世界排名第一的中国头号高手硬碰，让无数对手直飙冷汗。于梦雨是自井浚泓（2000年）、李佳薇（2008年）及冯天微（2012年）以来，第四位打入奥运四强的我国女单兵乓选手。虽然她与前面几位选手一样，最终与奥运女单奖牌无缘，但她们顽强、沉着应战的比赛过程，已经让我们感动与钦佩。

这次奥运承受最大压力的我国选手，非2016年奥运蝶泳金牌得主约瑟林莫属了。因此，当他在四年前夺冠的项目栽了个大跟斗时，他失望的程度可想而知。无奈这就是现实，花无百日红，人无千日好；再加上疫情的干扰，比赛出现状况是情有可原的。今日是赢家，不表示就永远不会输。正如历届奥运金牌得主一样，除非在首次得冠之后就急流勇退，否则就一定有被更年轻、更强对手超越的一天。

然而，失败乃成功之母，尚年轻的约瑟林肯定还有东山再起的机会。只要他不放弃，四年后的奥运我们或又能见到新加坡国旗升起。即或不然，他和许许多多运动健儿的奋斗精神，也应当是国人的榜样。他们虽无法以奖牌为国家庆生，但这一路走来没有遗憾的付出与努力，已经在这非常时期产生积极的正能量。这就是给国家最好的生日礼物了。