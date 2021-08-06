交流站：采取更全面措施应对德尔塔威胁

全球流行的德尔塔变异病毒株，为我国疫情防控带来了新的挑战。大范围施打疫苗显然是最重要的策略。另外，我们还要考虑到那些不适合接种的人群，特别是孩童。“合力追踪”的广泛使用和国家环境局对住宅区废水的监测，都有利于侦测病毒传播的轨迹和分布。

近日无关联病例的攀升和活跃感染群的增加，说明在现有检测措施下，还有不少病例难以发现。这些隐藏在社区中的病毒，日后可能会成为新感染群的源头。

为了有效应对德尔塔毒株的威胁，我们须要采取额外的措施，将病例控制在足够低的水平，为早日解除半封锁状态和转入与病毒共存的新常态做好准备。一种可能采取的措施是全国进行全员筛查，它能在某一确定的时点上，排查出绝大部分的感染病例，并摸清社区中病毒传染的程度。不过，这在操作层面面临不少困难。

最大的挑战在于如何组织实施。全员筛查须动员大量的人员和资源，须要精心策划和多方协调。比如，能调动的专业检测人员是不足的，新加坡一共只有6万多名医生和护士。可能的解决方案是将医务人员与非医务人员混合组成检验团队。

假设政府能通过特别的行政令，抽调2万名公立和私立医疗机构的医生和护士，再按一比五的比例配备国民服役和民防部队人员、医科类学生、人民协会的基层组织骨干和义工，组成10万人的检测队伍，那就有可能在三天之内完成对全国500多万人的检测。

我们不以病例清零为目标，只要能显著降低社区中隐藏的病例就可以达到目的。因此，我们不须要封城和中断正常生活，这样就会使社会成本最小化。我们也可以容许在相对长的时间，比如三天之内，完成全国的检测，减轻对资源需求的压力。样本采集后，可以采取多人样本混合检测的方式，以提升检测效率。

由于病毒的发作有潜伏期，一次性的全员检测并不能查出所有隐患，但如果对筛查出来的病例配合“合力追踪”，应该会提升检测的效果。全员筛查在短期内会带来不便和痛苦，但这对保障民众的健康和让生活尽早重回正轨具有重要意义。

与冠病共存是我们不得不面对的现实，但只要采取多管齐下的综合措施，就有希望将病例控制在可接受的水平。这样一来，民众就会有足够的信心从事经济和社会活动；当我们重开国门时，其他国家才会放心地与我们来往。

长期来看，如果能将这种全民筛查形成应对重大公共卫生危机的制度体系，就会更加完善和提升我国已经建立起来的全民防卫体系。

未来是充满不确定性的，这次的冠病疫情不大可能是最后一次全民危机。要有效地应对未来可能出现的种种危机和挑战，我们就必须未雨绸缪。通过完善全民防卫体系，将全体国民有效地组织起来，时刻保持危机意识，激发国民的国家意识和责任，形成全民团结合作、相互信任的强大社会资本。一旦出现重大的危机事件，就可以按部就班地启动全民防卫系统及时应对。