交流站：新组屋要延误多久才交房

前不久，我的女儿和相处几年的男友经过多次排队抽签后，终于选定了建屋局的新组屋，我们也着实高兴了一阵子。

但之后听说由于疫情原因及劳工短缺，新组屋的交房要等到五、六年之后，做家长的不免陷入了失落和焦灼的情绪中。

年轻人都希望先有自己的屋子才正式结婚，而后生子，如果新屋子延期交付，那岂不是婚期生子都要延后？随之而来的影响就是年轻夫妇的晚育，多生孩子的意愿自然也大打折扣。

而政府不正是担心新加坡人的生育率低吗？为鼓励生育，政府推出了婴儿花红等等的措施，试想如果政府能让年轻夫妇尽早拿到新组屋，我相信肯定会对促进生育率有积极的影响。

提到劳工短缺，这将是我国一直会面临的问题，只是在疫情下加剧了这一现象。这里我想就建造组屋方面谈谈缓解劳工短缺的设想。

本地的大学、理工学院、工艺教育学院都有安排学生实习的短期计划，在这特殊时期，是否可以考虑多派实习学生到新建组屋的项目当中去呢？或者略为延长实习期，给予这些学生们特定的加分考量以鼓励他们积极参与，甚至于课余时间和周末时间也可以继续工作。

这样的安排将使得学生在为社会做贡献的同时，加深对建筑业的了解，激发他们对建筑业的兴趣，为他们将来入职建筑业打下良好的基础，国家也能为建筑业建立相应的人才储备。

近些年来流行网上订餐，经常在路上、食物外卖点看到年轻送餐员忙碌奔波，我感到不解，难道这些年轻人就满足于送餐这么简单重复性的工作吗？

换个角度想，怎么样吸引一部分年轻人加入建筑业呢？又或者建筑业可否把一些流程分解细化，引入灵活工作制，把它变成年轻人喜欢的工作呢？

回顾建国以来的发展历程，在建筑业中曾有��头巾（Samsui women）给我国历史留下了闪亮的一页，她们的勤劳和坚韧为国家做出了突出的贡献，她们的精神应该被牢牢铭记，代代传承。

现在建筑工地几乎没有女性的存在，希望政府能够推动建筑业设计适合女性的工作，吸纳女性再就业，多举办路演，宣传活动，鼓励她们为家、为国、为美好的未来而做出贡献。