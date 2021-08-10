交流站：确保邻里篮球架设计安全

17岁的小男生在篮球场快乐地打球灌篮，沒想到三米高的篮球架突然倒下，飞来横祸而丧命。灌篮是球员在扣篮时高高跃起并使劲把球投进篮筐内，或动作完成后有时会短暂抓着篮筐，整个人挂在篮筐下。

篮总会长许坤德博士受访时指出，本地邻里球场的篮球架和专业比赛中使用的篮球架不同，不适合灌篮，存有安全隐患。

听到专家这一席话心里很恐惧，连我这种以前在小学及中学，在校队打了五六年篮球的人，都不知道设计不对的篮球架有安全隐患。

全国学校、社区和私人俱乐部，都设有篮球场供民众使用，打篮球是很普遍的运动，尤为青少年所热爱，打到兴起灌篮时，会兴奋地用手抓住篮筐，而不自觉有危险。他们根本不知邻里篮球架的设计及建造，是不适合灌篮的。

既然已知篮球架有这方面的隐患，如何预防再发生不幸事件呢？

也许现在就必须在社区篮球场边安置警示牌，提醒使用球场者必须注意的安全事项，尤其強调不可灌篮和抓住篮筐。

在学校，也应教导学生灌篮时所可能面对的危险，以及篮球架构造存在的稳患。听长辈描述，早年的篮球架设计有两支柱子，后面还有支撑架；现今多数的设计是由一支柱子支撑着篮板及篮筐，承受力道如何不得而知。

从报纸报道的照片，看出倒下的篮球架，埋在地下用石灰固定的基部非常浅，有头重脚轻的感觉。而篮球架的构造像反7字型设计，如何能承受灌篮时抓住篮筐的人体重量，这些安全隐忧必须慎重研究，以确保每名使用者不受伤害。