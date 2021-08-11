交流站：民防部队定期保养组屋区的自动心脏除颤器

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月11日 5:00 AM

字体大小:

7月31日上午11时30分左右，新加坡民防部队紧急医药服务（Emergency Medical Services，简称EMS）接到通知说，在榜鹅通道第678C座组屋附近的榜鹅水道发生了一起医疗事故。接听该通“995”紧急电话的行动控制中心专员，在与来电者确认伤者一动不动，没有呼吸，也没有脉搏后，指导来电者进行心肺复苏术（CPR）。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容