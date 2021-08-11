交流站：民防部队定期保养组屋区的自动心脏除颤器

7月31日上午11时30分左右，新加坡民防部队紧急医药服务（Emergency Medical Services，简称EMS）接到通知说，在榜鹅通道第678C座组屋附近的榜鹅水道发生了一起医疗事故。接听该通“995”紧急电话的行动控制中心专员，在与来电者确认伤者一动不动，没有呼吸，也没有脉搏后，指导来电者进行心肺复苏术（CPR）。

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