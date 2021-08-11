交流站：民防部队定期保养组屋区的自动心脏除颤器 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月11日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 7月31日上午11时30分左右，新加坡民防部队紧急医药服务（Emergency Medical Services，简称EMS）接到通知说，在榜鹅通道第678C座组屋附近的榜鹅水道发生了一起医疗事故。接听该通“995”紧急电话的行动控制中心专员，在与来电者确认伤者一动不动，没有呼吸，也没有脉搏后，指导来电者进行心肺复苏术（CPR）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 组屋 民防部队 交流站 榜鹅 新加坡民防部队 联合早报 电梯 AED 答复 心肺复苏术 自动心脏除颤器 组屋区 救护车 民防人员 心脏 紧急医药服务 Emergency Medical Services Automated External Defibrillator 社区急救员 community first responder myResponder 交流站：立即阻止中介鼓动女佣跳槽 交流站：卫生部职员办事太草率