交流站：与病毒同存夜店经营方式难OK

因KTV夜店暴发冠病感染，导致很多转型成餐饮业的业主，又再度被禁止营业，收入承受更大的打击。

其实，很多夜店的经营地点都不适合转型为餐饮业，业主申请转型主要是为了可以拿到重新营业的执照，他们所谓的餐饮其实只是一些简单的配酒小菜，主要还是以酒类销售为主，但这种高消费场所提供的配酒小菜，并不足以引客人上门消费，业者把“色”加进来是必然的选择。

幸好政府已经看到这个问题，很多被禁止营业两个星期的KTV夜店，至今还没得到可以恢复营业的指示，因为满足不了政府出台的更严厉的重新营业条件，包括拆除所有厢房以及各种设备，玻璃门也必须可以透视。

看来这样的条件，除了真正想转型做餐饮的业主之外，其他想偷鸡摸狗的，除了退场已经别无选择。

一些意外中枪的家庭式卡拉OK业者，呼吁政府把他们与其他夜店区分开来，毕竟两者的经营模式不尽相同。还记得卡拉OK萌芽初期，都是以大厅经营方式为主，消费者轮流上台或在自己的桌位演唱，客人较多的桌子还允许多唱一首歌，那个时代的卡拉OK，给人的感觉是一个健康干净的消闲场所。

这些家庭式卡拉OK业者应该往这方面发展，只允许完成两剂疫苗接种者进场消费，实施合力追踪登记，规定消费者必须遵守安全社交距离，并每次唱完后为麦克风消毒。此外，除了用餐外，都必须戴上口罩，这样的经营模式也符合目前的防疫要求。

疫情反复无常，要与病毒同存，没有什么行业可以承受解又封、封又解的折腾。对于必须靠酒与色才能生存的KTV夜店，看来还有很长一段时间是不OK的。