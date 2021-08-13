交流站：东奥会的感动瞬间

随着奥运圣火缓缓熄灭，历时17天的东京奥运会落下了帷幕。运动员挥汗赛场，争金夺银，一次又一次刷写了新的纪录。一场场精彩的比赛，一次次夺冠的激情，固然让人心潮澎湃、激动不已，但那些赛场上的感动瞬间，亦让人难以忘怀。

体操赛场上，46岁的乌兹别克斯坦选手丘索维金娜在一众年轻选手中，显得格外引人注目，这是她第八次参加奥运会了。助跑、起跳、转体、落地，虽然无缘跳马决赛，但全场响起了热烈的掌声。

她曾拼命参赛以获取奖金，为身患白血病的儿子治疗的故事，让世界认识了这位坚强的“体操妈妈”。儿子病愈后，凭着对体操的热爱，执着于自己的梦想，她依旧活跃在赛场。她坚定的眼神，她奋力的一跃，诠释了什么是坚持、什么是热爱、什么是奋斗，让全世界为之动容。

乒乓球赛场上，我国健儿于梦雨顽强拼搏，一路打败了世界排名第八的台湾好手郑怡静、世界排名第10的日本选手石川佳纯，从资格赛闯入四强！女子单打半决赛，于梦雨对垒世界第一的中国种子选手陈梦，她不畏强敌，沉着应战。

打到第四局时，她的大腿突然拉伤，痛苦地倒在地上。电视机前的我们都紧张不已，为她捏了一把汗。经过短暂的现场治疗，她重回赛场，为了国家的荣誉，她拼尽全力。带伤出战的她，虽败犹荣，只要拼搏过，就是胜利！

田径场上，随着“砰”的一声发令枪响，女子七项全能200米的比赛开始了。英国名将卡塔琳娜大步流星，一路领先。出人意料的是，在弯道处，她突然停下脚步，踉跄一下，摔倒在地。眼看着对手一个个超过她，冲过了终点线，她双手掩面，失望之情溢于言表。

大赛的志愿者推来了轮椅，她却摇头拒绝，毅然地从地上爬了起来，忍着伤痛一步一步走向终点。尽管此时，她已无法在200米比赛中拿到积分，但坚持完赛，绝不放弃的精神让人感动！

奥林匹克之父顾拜旦曾说：“奥运会重要的不是胜利，而是参与；生活的本质不是索取，而是奋斗。”奥运的动人瞬间不只是夺金，那些坚持与拼搏，那些超越与突破，那些因为热爱而不停追梦的脚步，给疫情肆虐的世界带来太多弥足珍贵的感动和力量，成为定格在人们心间的永恒画面。