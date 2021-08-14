交流站：红龟粿传扬文化

红龟粿的发源地是潮州，流行于潮州民间各地，是潮州人心中平安吉祥的象征。先辈为了生活下南洋，离乡背井、生活倍加艰辛之际，心中念念不忘的，仍是那个承载希望、梦想和吉祥的红龟粿。一个小小的红龟粿，蕴含着先辈对家乡家人绵绵的思念、浓烈的乡愁和至深至远的情怀。

先辈在新加坡的生活逐渐稳定后，红龟粿也随着他们在这里落地生根、满地开花，有潮州人的地方，就有红龟粿。红龟粿如今是国人赞叹的地道美食。

最近，我在课堂上和学生一起阅读了故事绘本《不可思议的篮子》。故事发生在早期的新加坡，小明提着一个潮州传统礼篮，装着妈妈亲手做的红龟粿，穿街走巷探望在街边帮人写信的阿公。红龟粿的图片在绘本中多次出现，精美的图片深深吸引学生。六岁的学生对红龟粿产生了浓厚的兴趣，有几个还和大家分享他们吃过的红龟粿的照片。

课程计划里有探索食物的环节，于是我决定带领学生一起制作红龟粿。我不是潮州人，无法将红龟粿的精华和经典传授给学生，但是经过这次食物探索之旅，红龟粿却在幼小的学生心灵中，播下了传统文化的种子。

制作红龟粿的过程不算繁复，红龟粿皮以糯米粉制成，红豆沙可在超市买现成的，在揉糯米粉团时加入糖、水、油和食用色素。

我有制作糯米糕点的经验，就把揉糯米粉团的技巧传授给学生。糯米粉团揉好后，学生拿起一小团放在掌心压平，再放上适量的红豆沙，然后将糯米粉皮的边缘合拢，直到红豆沙完完全全被包围在糯米粉皮里，最后合起双手轻轻握住粿，两手以掌心握住粿的部位为轴，分别向不同方向轻轻揉转，一个粿就完成了。

同事在网上购得两个红龟粿模具，学生轮流把自己的粿放进模具里，轻轻压平后用力敲打模具的侧边，一个个红龟粿落在眼前。学生看到自己成功制作出如此可爱的红龟粿，不断发出惊呼的赞叹声。

每个学生制作了两三个红龟粿，我把红龟粿蒸熟后，大家在课室里吃一个，剩余的打包带回家。第二天，有学生说，家长称赞他们做的红龟粿很好吃。

愿红龟粿代代相传，在传统文化的长河中散发独特的光和热。