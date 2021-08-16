交流站：气候变化关乎生死存亡

8月11日阅读《联合早报》，有一则新闻吸引了我的眼球：由234位科学家撰写并提呈给联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的最新报告称，全球气温上升约1.1摄氏度，就会给全球不同地区带来许多变化，从更严重的干旱和风暴到海平面上升。

气候变化已经被反复证明是无可置疑的事实。今年欧美和中国爆发百年难遇的森林野火和洪灾，在在说明气候变化已来到临界点。全球人类都面对同样的命运。我们不止要考虑自身的祸福，也要为子孙万代营造一个永续可居的地球。

IPCC报告的主要作者诺茨还指出：北极是地球的“预警系统”，那里的气候变化出现得更早、更强烈。我们正在远离生活了数千年的气候系统舒适区，进入完全未知的领域。

新加坡是个四面环海的小岛国，没有高山腹地。如果海平面上升，大片的土地就会被淹没，人命和财物损失将无比惨重。因此，政府已经开始研究和策划，在百年内耗资千亿元来应对海平面上升的挑战。所谓人无远虑，必有近忧。

瑞典18岁的环保斗士格蕾塔·通贝里接受路透社采访时说：“我希望这份IPCC报告是全方位的警剔。如今极端的气候变化已经发生，那些掌权者还在等什么？我认为有很多可行的办法，但最重要的就是公众的诉求和媒体施加的压力。”她还说，世界领袖漠视之前科学家的屡次警告，至今仍然原地踏步，唯一改变的只是气候。

我个人非常敬佩这位环保少女的勇气和担当，希望她的呼吁能够唤醒各大国的决策者，采取切实的措施来应对气候变化所带来的严重、可怕及不可逆转的后果。这毕竟是关乎人类生死存亡的大事，也冀望她的声音不会只是荒野中的呼喊。

正如《联合早报》社论的呼吁：碳排放量大的大国，更应肩负起国际责任，挽狂澜于既倒。