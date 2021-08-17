交流站：改革土地投标制度抑制房价上涨

房价持续不断的上涨，是世界各个大城市普遍面对的问题。特别是在资金流动性泛滥及低利率的时代，资产价格一直走高，给政府及一般人，特别是尚未拥有资产的年轻人，带来无法“上车”的焦虑。

房地产及医疗，是两个市场经济无法完美解决的行业，它们不像一般的消费品，可以通过引入市场竞争来解决。特别是房地产行业，当市场有更多玩家入场时，首先是土地市场的竞争会加剧，导致土地价格上涨，甚至出现“面粉比面包更贵”的现象。这导致市场的悖论，即越多竞争，房价就越高。

政府能不能通过限制地价来制止房价的上涨呢？答案是不能。因为一块土地的价格，不是政府官员在办公室里拍脑袋就可以确定的。退一步来说，就算政府可以制定土地价格，那又该如何把土地分配给开发商呢？

我们实行了买方及卖方的限制措施，包括额外买方印花税（ABSD）及卖方印花税（SSD），以及各种贷款限制，通过提高购房成本及短期内卖房成本，来抑制投机及投资需求，仅保留措施帮助首次购房者。但几年下来，房价仍然不断上涨。

追根究底，这是供需双方博弈的结果。在某一个时间点上，一个项目在推盘时，会有数以千计的潜在客户来看房，一对几千，那当然是开发商占上风；也难怪开放商敢于高价竞标土地。

如果我们改变土地投标制度，不再只是土地价高者得，而是承诺最高房价低者得呢？就是把房价的市场化竞争，提前到土地投标的阶段，也只有在这个阶段，开发商的议价能力是最低的。

这样的一个制度，本质上仍然是市场化的，因为对土地的定价，以及最高房价的承诺，都是由市场竞争主体，通过市场竞争来决定的，不须要政府官员来拍脑袋决定。并且，这也是一个优胜劣汰的过程，毕竟只有最具成本优势的开发商，才能在最低毛利的情况下，仍然可以获得净利润。

当然，这只是一个初步的构想，尚须大家集思广益来确定细节。比如，住宅的装修成本也必然要考虑进来，要不然开发商就没有动力去推精装修的项目了，因为这会提高房价导致它无法赢得土地的竞标。

另外，在土地投标阶段就要求开发商承诺售价顶限，也有助于开发商快速推盘，因为时间拖的越久，它的持有成本就会更高。反正它也享受不到捂盘不卖等待房价上涨的好处。

希望通过这样的土地投标制度的改变，可以通过市场化的方法，来制衡房价持续不断的上涨，造福人民。