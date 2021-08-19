交流站：不要轻易被骗

我在银行的工作范围包括调查签账卡被盗用和其他诈骗案，实在让人摸不着头脑的是，为何警方一再呼吁别被骗，还是有一些人陷入骗局？

一个年轻人买不到心仪的电脑游戏，因为缺货，便十分紧张地在本地平台上网购。结果本来定价800元的货物，他转了三次钱大约900多元，货物没收到，卖家也无从联络。其实上网购物要有保证，货没收到不能把钱过账给对方。

我也爱上网购物，最近遇到一个货不对办的商家，明明标明要给我小叮当的雨衣，收到的却是一只恐龙图案的雨衣，令我啼笑皆非。幸亏有照片为证，卖家收不到钱也拿不回旧货，我也获得退款。

有一个男士经济拮据，看见面簿有贷款公司打广告，便私下和对方接触。还没借到钱先给行政费用，借5000元先给1500元，然后对方一直没有把贷款的钱汇给他。

等他一问再问，对方才告诉他，你已经被我骗了，还叫他去报警，之后再也不接听电话。

新加坡有很多银行可以批个人贷款，还有很多有执照的贷款公司值得信任，但千万不要相信面簿和手机短信的贷款广告。

看到受害者给我看报案记录时，脸上那种茫然的神色，我也为他难过。

有一个女客户接到一通电话，号码前面加上+65的。对方声称是银行打来的，需要她的网络银行的账号名和密码，接着她的户头的存款被转走了，那可是她一个月的薪水。

还有单纯的外劳，一接到冒充警方的电话，马上吓到像被点穴似的，对方叫他去提款机按照指示做，结果把钱转到别的账户，他察觉时已太晚了。

生活中有太多数不完的诈骗案例子，人不能不多看报纸多听新闻，否则会跌入陷阱。