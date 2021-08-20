交流站：检讨我国的教育制度

最近报章上报道中国“关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见”（简称“意见”），照我的理解，所谓义务教育阶段就是中小学阶段，应该由教育部负责，不应该牵涉到私营领域。如果有的话，这些培训机构必须登记为非盈利机构。

“意见”也禁止所有校外培训机构在中国国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。

除了针对校外培训行为，“意见”也提出要全面压减作业负担，鼓励学校在课余时间向学生提供兴趣类课后服务活动等。

中国政府这次对校外培训行业祭出重拳，是因为过度辅导会令青少年苦不堪言，也令家长背负了沉重的育儿成本；它还被认为妨碍了国家提高生育率的目标。

现在回过头来谈一谈新加坡的教育。本地媒体经常报道世界上有许多国家都想效仿我国的教育制度，我国的教育制度真的那么可取吗？我有所保留。我想问的是，为什么现在的中小学生几乎每个都要补习，家长每年要交付上亿元的补习费。因为有利可图，市面上出现许多补习中心，有些收费奇贵，而学生不管成绩好坏都去补习。

这种现象在上世纪70年代以前闻所未闻，那个时代只有成绩较差的学生才去补习，而且觉得补习是一件不光彩的事，但现在成了一种风气。当然有关当局可以说这是家长的选择，与教育制度无关，可是我们有没有想过，家长为什么要付昂贵的费用来为孩子补习。

照我的观察可能有以下几点:

第一，我们所订的课程标准太高了，和其他的国家相比，其程度可能高出一年，甚至两年。这也就是为什么在参加国际赛时，我们的参赛学生通常名列前芧。可是我们应该知道中小学理应实行普及教育，而不应该为了少数的精英分子而使多数学生受苦。为了不落人后，只有去补习。

第二，真正授课时间太少而其他活动太多。一年365天，减去学校假期以及其他原因停课，真正授课时间只有200天左右。教师根本不可能在这短短的时间教完所有的课程，所以只有走马看花或选择性的教导，其他未教到的部分只好请补习教师代劳。

第三，为了会考得到好的成绩，补习教师会教导学生掌握各种考试技巧，如何达到目的，所谓Examination Smart，为考试而读书，而不是为求知识而读书。

另外一个问题就是学校在放长假时，还要学生回校参加各种五花八门的活动，表示跟上时代，有时还要补课，不然就是一大堆的假期作业。学生哪里是放假，简直就是疲劳轰炸。

所以中国这次公布的“意见”，有很多值得我们学习的地方。是深一层检讨我国教育制度的时候了。