方观芬

前几天收到孙女报名小学不被录取的通知，心里万分感慨，是现在的入学政策出了问题，还是建国50周年那年出生的孩子太多，让政府无法妥当地设制入学准则。

我们为了小孩申请入学，的确折腾了好几个月。除了到处问朋友，也一直在关注教育部网站发布的讯息。时至今日，我们还不知道要何去何从。我曾服务教育界整30多年，深知小学教育的重要，所以更不敢冒冒然给孙女选择不合适的学校。但我们的难处就是欠缺了教育部公布报读小学的入学条件。

首先，我儿子的母校是培立小学（Parry Primary school），在很多年前就关闭了，媳妇是在外地接受小学教育，因此他们都没有符合给自己孩子回去母校的条件。

其次，前年年底媳妇申请到某些小学当义工，但有碍于疫情持续蔓延，这计划又被阻扰了。但听闻这次申请，当义工的家长也不被考虑在内。

再次，孙女是第一个孩子，所以被编排到2C阶段，很明显的学校剩余的学额已有限，到时抽签的话机会也甚微。最后，让我们深感无奈的就是居住地点，当初选择搬家到盛港一带，因觉得环境清幽，交通还算便利，邻里之间也不复杂，但我们从没考虑到与小学学校的距离，以为等孙女到了六岁时才再做打算。

匆匆几年过去，现在才知道失策了，我们住家与很多学校都在一公里以外，两公里之内。前几周不断打电话向不同学校查询，对方都是回应说，那些在一公里之内的申请者已满额，叫我们不必申请。有些学校甚至回应说不便透露。

接下来是开放给属永久公民的家长，也接受本地公民申请，但机会有多高，没人可以担保。

我相信和我们处境相近的家长也有不少。我恳请教育当局能妥善处理，如放宽学校与住家的距离，一公里和两公里的差距就扼杀了我们申请的机会，这是否合理呢？