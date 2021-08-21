交流站：让甘榜精神再现

我们住在武吉知马一带。多年来每次骑着电单车来送信的邮差，是位个子矮小但年龄却不小的马来大叔。有一次和他聊起来，才知道他有个了不起的姓氏King。于是后来每次碰见他，我们都会尊称他一声Mr. King，他会立即开心地笑起来。

然而让我们最有印象的是他那敬业乐业的精神，每次风雨无阻地将信件派送给这区的住户。

大约三个月前，我无意中发现来送信的邮差换成了个年轻小伙子。我急忙问他怎么不见K先生？对方只简单回答说他出了意外在休病假。由于无从联络，在疫情下我们只能在心中默默祝福K先生能早日康复。

不久前，外子偶然留意到有个身材像K先生的邮差来送信，于是有一天当邮差骑着电单车经过家门前，我们就赶紧跑出屋外大喊一声Mr. King，只见出现在我们眼前的就是过去那个熟悉的笑容，原来真的是K先生在病假后复工了。

那一刻，我们高兴得就像是多年未见的老朋友再次重逢。原来他之前在工作时，被一辆轿车撞倒伤了颈椎，经过休息和调理已无大碍。接着他还开心地告诉我们，过去这几天当他来送信时，有好些住户都跑出屋外问候他。

看见这位我们曾为他担心了一段日子的邮差终于能复工了，不仅让我们感到开心，再听说这区还有不同的住户也关心他，让我们嗅到了一股浓浓的人情味。为了替K先生复工加油打气，我们以一些简单的健康食品作为小小的心意。

过了几天后，在害虫防治公司工作的资深员工G先生突然出现在我们家门外。多年来，G先生都会定期到我们家来做检测，他的经验丰富，工作态度认真。当天G先生告诉我们，他在公司服务了39年，觉得自己的体力不如前，该是转行的时候了，因此特别来通知我们，免得日后我们不知道他的去向。

当天我们除了惋惜G先生服务的公司少了个资深的员工，也表达十分赞赏G先生在工作上多年的付出。在刹那间，我发现站在眼前的G先生和我们的关系，原来早已从客户和员工变成了老朋友。

那天目送G先生离开时，外子又不自觉地提起了邮差K先生；接着他有感而发地说：“原来不必住在甘榜，也可以让甘榜精神再现啊！”