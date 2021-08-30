交流站：学习华文必须全力以赴

过去几年，教育部在华文学习的课题上，强调“乐学”。理念虽好，但这个“乐”字多少给人带来误解，以为华文可以轻轻松松、快快乐乐地学习，就会取得效果。

其实，华文和其他科目一样，学习过程充满挑战，尤其是在小学阶段，没用功学习，无法打好坚实的基础。须知任何灵活的教学法，只能激发学习兴趣。学习是否成功，主要取决于学生的努力程度。

举个例子，教师可以借助科技，生动地指导学生个别汉字的字形、结构、笔画、笔顺等。学生必须切切实实地练习，才能把字写得正确；之后还得不断复习，才能记牢。至于学习构词、搭配、造句、作文等，更要加倍努力。只有在克服困难，学习有成时，才会感受到苦尽甘来的乐趣。所谓“梅花香自苦寒来”，说的就是这个道理。

不久前，国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖在“多元文化对话会”上说：“英语采用拼音文字，只要掌握26个字母就能用它们组词造句，读起来也相对简单；学华语要从大量认字开始，识字率不到位就很难阅读和沟通。”据此，她举例说，本地小学生有很多能够看懂英文童书《哈利波特》，但所掌握的汉字却不足以看懂同一本书的华文版。沈颖中英兼通，这番话是经验之谈。

华文和英文都是重要学科，而华文比英文难学，学生自然应该多下苦功；对华族学生而言，华文是母语，是文化的载体，学习时就更应该全力以赴。

目前，作文是学生最弱的项目。教师一般的做法是指导学生怎样开头，怎样结尾，再根据何时、何地、何人，何事、何故、结果等细节描述一件事的经过。

此外，有些老师要求学生背好词好句，甚至一段文字，以备套用。这原本无可厚非，但教师必须先把文本解释清楚，避免学生囫囵吞枣，弄巧反拙。笔者就看过学生写出这样的句子：“她穿了一件天衣无缝的衣服，像仙女一样美丽！”很明显的，学生不懂天衣无缝的正确用法，只是望文生义，生搬硬塞。

如果学生有能力写出一篇通顺的文章，加上一些成语、谚语、名言的点缀，犹如锦上添花，可以增加文采，加强说服力。当然，这和课外阅读离不开关系。市面上课外书汗牛充栋，学生读不懂华文版的《哈利波特》，还有其他合适的书可供选择。

现行小学华文课本里有几篇改写自中国古典名著的课文，如《美猴王孙悟空》《草船借箭》《空城计》等，甚受学生欢迎。倘若能够找到文字浅白的节选本，学生相信会喜欢阅读。一些成语故事，如《守株待兔》《狐假虎威》《塞翁失马》《自相矛盾》等，既蕴含价值观，又有趣味性。只要文字合乎学生程度，都是极佳的阅读材料。假如教师能够指导学生阅读的方法，效果必然显著。

自1987年以来，学校采用华语作为教学媒介语的科目，只剩下华文和道德教育。缺乏其他科目的“支援”，学生学习华文往往事倍功半。

近日的一项调查显示，英语已经取代华语，成为国人家中最常用的语言，这对学生学习华文是不利的。为了帮助学生学好华文，家长或许应该作出明智的抉择。