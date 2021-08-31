交流站：工等人的新加坡

外籍员工抢走本地人饭碗的议题，从没间断过，事实是不是真的如此呢？

我公司几年前聘请了一名本地销售员，公司提供所有客户资料让他跟进，由于他的工作能力很强，很多工程都能顺利完成，他的薪水加佣金，也从开始的2000元一直升到4000至5000元，本来还很欣慰可以请到一个好员工，谁知道后来一直要求公司给他加薪水和提高他的佣金百分比，大有公司没他不行的姿态，最后还是忍疼让他离开。

心想聘请自己的姪女，应该会更尽心尽力为公司，没想到工作能力与态度更差，公司交给她跟进的工程，十之八九都跟丢了，还时常被客户投诉不准时，交通费每个月还高达四五百元，最后就算自己姪女，还是不得不让她另谋高就。

之后经过中介聘请到一位来自马国的年青人，工作态度很好，拼搏精神十足，公司所提供的客户不只能跟进，还有精力自找客源，所获得的薪水加佣金，足以让他自己搬出来单独租房住，他自己也坦言，这么好的工作条件，只要自己肯努力，还可以有更高的收入，除非公司不要他，他自己是不可能辞职的。

新加坡不是没有工作，相反的是有太多的工作等人做，我们最大的困难是很难留住人才，尤其是年轻人才，要他们按部就班升上来，他们都没有哪种耐性，总是想一步登天，辛辛苦苦把他们训练成材后，他可能明后天就跟你说再见。

一直看到很多批评不把工作留给国人的文章，他们并不知道做为老板为难之处，因为市场有太多的选择机会，想要长期留住这些年轻员工谈何容易，只有在自己国家找不到工作的人，才知道工作的可贵，才会珍惜得来不易的机会。

指责政府不把工作留给国人是不正确的，公司必须先尽力聘请本地员工，之后才可以申请聘请外籍工人，不然人力部不会批准你的申请。

其实新加坡是工作处处、机会满满，只要你想做，没有找不到工作这回事，只是很多国人都想自己当家做主，想自己做老板，只要从很多大商场，排队等着进场租店的长长后备名单，就可以看到这个趋势，这也解释了为什么这次疫情很多商家倒闭，大商场还是一样一店难求，租金还是有升没降。

这种工等人的童话故事，我想也只有新加坡才有，这算不算也是一种幸福呢？