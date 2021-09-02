交流站：为歌台文化申遗

新加坡的歌台是本地的文化特色，传承了近百年，特别受乐龄一辈喜爱。我小时候常随长辈跑歌台，长大后一搬到组屋，因为工作需要时常出国，好长一段时间基本上没看了。

近来偶然在网上看到歌台，马上感到惊艳，随后几乎是迷上了。先是去年疫情刚开始时，政府赞助的10多场网上歌台；接着几乎每星期都有庙宇、慈善机构、厂商等赞助，最近7月中元节更是几乎每晚都有。这里要特别表扬所看到的几个好现象：

一、有效传达防疫信息：主持人没有照稿念，而是把主题融入轻松短剧，还可以用各种方言穿插其中，效果特别好；加上不时有部长现身解说，甚至高歌一曲，既有娱乐性，严谨性也不减。日后，歌台肯定可以是其他类似政策的最佳宣传平台。

二、演出水平大幅度提升：看了10多辑，惊叹原来本地乐坛真的卧虎藏龙。相比近期中国流行的歌唱节目，本地歌手绝对不差，年轻的如果参加“中国好声音”肯定榜上有名；那些资深的歌手也有“我是歌手”的功力，与他们平起平坐绝对没有问题。

三、值得赞赏的是几个主持人，个个串场连戏能力强，善用方言谚语，熟悉各类流行曲，以及对歌星的又损又赞的介绍等等，都有大将风范。举个例子，李佩芬除了具备上述能力，更是中英兼通，还曾经与国家级华乐团合作专业演出，是不可多得的本地姜。

重点是这类表演者的水平，真的比早期的歌台有了大跃进。这里呼吁本地的娱乐圈大亨，甚至是政府机构，发展本地的表演事业，歌台这里有很多宝，不好走宝啊！

四、老少共赏的最佳平台：早期的歌台给人的第一印象是“俗”，是老一辈文化水平较低的普罗大众的娱乐。现在看到主办单位努力尝试向年轻人推介，开始把新谣、新出炉的流行曲，甚至外国歌曲带进来。这不只引发年轻人的兴趣，还可以培育生力军，进一步提升水平，加上好好利用网络科技，还可以推广给更广大的国外观众。

回到个人，这段时期的网上歌台，确实是我们这些少出门的年长者的最佳娱乐，偶而还有机会捐钱做善事，乐己及人。

这里要呼吁有关当局更完整地规划一套策略，发展新加坡娱乐产业；或许可以先考虑向联合国教科文组织申请，把我国民间自发的歌台文化列为世界文化遗产之一。