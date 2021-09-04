交流站：疫情下的建筑公司困境

我两年前退休后，加入一家小型建筑公司担任行政人员。开始工作不久后，冠病疫情暴发，客工宿舍疫情严峻，工人留在宿舍里隔离不能开工。

到今年，疫情逐步稳定下来。然而，不少建筑工人回国后无法前来新加坡复工，例如印度籍的建筑工人，因为政府从今年初，开始收紧了客工来新工作的政策。

这期间，我公司的工人从60人减少到35人。人手减少，工程成本上升，公司穷于应付，束手无策。

一、工人每个月都得加薪，若公司不依从，他们就会跳槽到其他公司。

二、公司保留已回国工人的工作准证，每月继续缴付外籍劳工税，希望一开放边境后，工人容易回来复工。然而，劳工税只能回扣60天。有几个工人今年5月回印度，公司基于以上原因，不敢取消他们的工作准证。

三、公司也保留工人在客工宿舍的床位，每月继续交宿舍费，只盼望他们能早日回来开工。

四、最近公司有20个住在北海岸宿舍（North Coast Lodge）的工人，因与确诊客工密切接触，须从8月24日起至9月7日在酒店隔离。工人的这次隔离对工程进度影响颇大，公司须继续支付他们的底薪，当局给予的14天劳工税回扣，也不足以抵消他们的工资。

五、工人少了，但公司仍得应付几个紧急的工程，老板不眠不休加入赶工。很不幸地，老板8月29日在新加坡国立大学的工地不支倒地送院，31日才勉强出院。

六、有两个工人原本要回国结婚，受这14天隔离影响而未能成行。他们很不高兴，心情大受影响，但公司也无可奈何。

最近建筑公司Greatearth因周转不灵而宣布破产，申请清盘，我能体会当中的苦楚和进退两难。若疫情恶化，建筑业继续这样走走停停，前景堪忧，而且受影响的不只是主承包商、分包商、材料供应商等，银行业、工人、家庭等也会受影响。建筑公司清盘所引起的骨牌效应显而易见。

但愿政府为建筑业的前景三思，早日放宽客工入境管制，像Greatearth清盘这样的新闻不再出现。