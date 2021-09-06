交流站：正面向癌症宣战

今年8月公布的终身健保癌症门诊用药清单举措，有助于缓解癌症治疗负担程度的压力，和维持终身健保的可持续性。这些考量和调整固然有些短期的效用，但基本上仍然是癌症治疗资源分配的财务管理框架。

我们更迫切须要看到的，是强而有力的防癌政策和执行计划的推出。如果罹患癌症的人减少了，需要癌症治疗的人数和癌症治疗理赔支出就会相应地减少。

在直接预防癌症方面，我国政府似乎还做得不够。

三年前，癌症已悄悄成为国人的头号杀手，平均每天夺走16条人命。然而，我们不必沮丧。我们不能接受现状，以为活着就是有一定罹患癌症概率是个错觉。

世界卫生组织明确表示，“避免危险因子和落实现有的实证预防战略，可减少目前三到五成的癌症”。这意味以我国的实力，绝对能够撼动癌症这棵大树。

说白了，所谓跟癌症密切相关的头一、二号危险因子，是我们已视为常态的吸烟和过胖。肺癌是男性癌症的头号杀手，而九成的男性肺癌患者是烟客。至于过胖，有多少国人正视或知道它跟13种癌症有相关性？这包括在排行榜上名列前茅的乳癌和大肠结肠癌。

更重要的是，维持正常体重已被证实可以降低罹患这13种癌症的风险。

大规模的宣导和介入性的防癌计划固然艰辛，但它是防患于未然的唯一途径。我希望政府的防癌重心往这方面靠拢，将更多资源投入这方面。

预防远胜于治疗，焦点应当放在预防医疗上。在对抗癌症的危险因子时，也可一举数得，同时降低糖尿病、心血管疾病、失智症等的风险。