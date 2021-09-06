交流站：测量血压、身高和体重是会诊重要步骤

我们为许先生在看医生时得等上一段时间深表歉意。许先生预约8月12日上午11时40分在武吉巴督综合诊疗所看诊。根据我们的记录，当天他早到了大约一个小时，于上午10时44分登记，上午11时17分测量血压、身高和体重。随后，他于下午1时看医生，并于下午1时零7分结束会诊。

在医生会诊之前，测量血压、身高和体重是很重要的一步，这可以让医生更好地了解病人的健康状况，并在会诊时作出更全面的评估，尤其是如果病人患有慢性疾病。一般而言，这些临床测量大约需要五分钟。