交流站：测量血压、身高和体重是会诊重要步骤 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我们为许先生在看医生时得等上一段时间深表歉意。许先生预约8月12日上午11时40分在武吉巴督综合诊疗所看诊。根据我们的记录，当天他早到了大约一个小时，于上午10时44分登记，上午11时17分测量血压、身高和体重。随后，他于下午1时看医生，并于下午1时零7分结束会诊。在医生会诊之前，测量血压、身高和体重是很重要的一步，这可以让医生更好地了解病人的健康状况，并在会诊时作出更全面的评估，尤其是如果病人患有慢性疾病。一般而言，这些临床测量大约需要五分钟。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 交流站 武吉巴督 医生 联合早报 综合诊疗所 答复 病人 慢性疾病 反馈 综合诊所 武吉巴督综合诊疗所 OneNUHS 交流站：新邮政服务不到位 交流站：感谢樟宜综合医院医疗团队