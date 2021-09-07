交流站：盼新马边境早日开放

近日，我国疫情受控趋稳，邻国马来西亚疫情却严峻，单日新增病例一直徘徊在两万起上下。我们在马来西亚有亲戚朋友，对他们的安全深感担忧。

目前，我国正迈向“与病毒共存”的新常态，符合条件入境我国免隔离的国家只有文莱和德国。从马国的情况来看，要免隔离出入境还很遥远。

我每天祈祷世人能安稳渡过疫情难关，新柔边境早日开放，让已隔绝了17个月的新马亲友能挥泪看看两老，抱抱妻小，一解相思之苦。半年后又是农历新年到来，到时两国人民若能跨境互访，那就谢天谢地了。

马国已换政府，首要任务是压低疫情，逐步开放，振兴经济，让商家和人民脱困。我国总理李显龙已致电马国新首相依斯迈沙比里，期待他择日来访，希望他们不久后会捎来开放边境的好消息。

在我国的马国公民若已完成疫苗接种，可以申请回国时居家隔离，这是体恤人民的方案。可惜的是，我国公民还不能跨境探访，或到银行办事（新山某银行主动来电询问，我才知道好些新加坡人已通过邮寄表格的方式，申请关闭在新山的银行户头，将存款换成新元转移回来新加坡），或旅游消费。对于依赖新加坡人和马国工人消费的新山，这种情况相当不利。

最近，有新山民众祝贺新加坡国庆日快乐，我们能感受到他们的心声、亲切的呼唤。马国人民也应团结一致，遵守防疫措施，压低疫情曲线，创造有利于双方政府可接受的出入境条件。

马国货车司机之所以能每天跨境往返新马，是因为我国管制严格，司机须完成疫苗接种，并接受检测，规定点到点的路线。不知道这方案可否落实到跨境新马的旅客上？

希望新马政府能探讨可行的方案，早日开放边境，让两地的商家和民众能早日如愿探访办事，一圆团聚梦。