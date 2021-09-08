交流站：适当延后上课时间护航孩子健康成长

本地中小学上课时间过早，对孩子的成长来说很不合理。近期教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲透露教育部或探讨让学校延后上课时间，我认为这个改进很有必要。

《联合早报·交流站》8月31日刊登的吴泉伸读者投函《学校延后上课时间的潜在问题》指出，很多行业的父母无法随上课时间调整上班时间而影响饭碗。这种担忧不无道理，也确实代表了一些行业父母的心声，但是我们不能因此而忽视长期以来孩子面临的睡眠不足问题。

我家老大今年1月转入教育部幼儿园（MK）读K1。幼儿园分上午8时10分开始的上午班和中午12时50分开始的下午班，我给孩子报读上午班，也报了幼儿园内的托管班（KCare），上完课后由托管班负责照料。

我每天早上7时30分就把老大叫醒，赶在8时10分前送到幼儿园。小的继续睡，醒来由女佣照料，再送去职总优儿学府。今年6月中，女佣工作到期离开，我自己照料两个孩子。由于两个孩子分属不同的幼儿园，老大继续读上午班显然难以为继，因此换去下午班，但每天早上赶在9时前送到托管班。

即便如此，两个孩子都须在早上7时40分起床，否则老大一定会迟到。9时过后，托管班老师会全部撤回楼内工作，有时迟到一分钟，我就得带着孩子在幼儿园门口等上半个小时，才有老师下楼来接。

原以为换了下午班，孩子睡眠质量可以改善，但结果完全出乎我的意料。托管班安排孩子在上午10时30分午休，孩子要么睡不着，要么还是没睡够。几乎每一天从幼儿园回家的路上，孩子都会因为睡眠不足而在车上睡着。

中小学上学时间更早，孩子往往清晨6时许就须起床。本地孩子缺乏足够的睡眠时间，早非少数孩子的问题，而是大多数孩子的问题。

曾经有家长呼吁教育部适当延后学校的上课时间，但另一些家长视之为矫情，认为本地几十年如此，并以自己也是过来人为由，反对延后上课时间。

历经几十年的时长没有改进，不代表就一定合理；不能因为我们小时候如此，就否定和忽视由此造成的青少年甚至幼儿睡眠不足的问题；也不能因为部分家长的上班时间无法调整，而让所有孩子面临睡眠不足的问题。

当然，也有人认为推迟上课时间，未必能够保证孩子获得充足睡眠，而且推迟至上午8时半上课，还可能导致交通阻塞。我想，这些都是延后学校上课时间的潜在问题。

可是，我们不能因而裹足不前。促进孩子健康成长，让孩子多睡一会儿，需要全社会作出改变和妥协，更需要教育部和相关部门勇敢尝试。

比如，对于延后学校上课时间而又无法调整上班时间的家长来说，可以通过学校托管中心来解决时间冲突的问题。对于可能导致的交通堵塞，雇主可以让员工错峰出行；或者拥车人士在非紧急、非必要的情况下，尽量避免在交通高峰时段开车出行。对于父母而言，也要努力培养孩子的早睡习惯。

我深信，适当延后学校上课时间，全社会一起努力支持和配合，一定可以让孩子比现在睡得更好更充足，也不会导致太多的其他社会问题。