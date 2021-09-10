交流站：特选非特权 教育利社稷

2020年国庆群众大会因冠病大流行而中断一年，今年的国庆群众大会于8月30日举行。李显龙总理在华语演讲中，就社会上出现“华人特权”这一无中生有的谬论加以驳斥，也肯定了特选学校非为华族同胞而开，而是为国家的发展需要而创设的。

笔者与许多国人一样，赞赏总理在这特定的日子，以鲜明、清晰、诚挚的态度向国人说明以上两个与华族相关的课题，对过去一段时间里不时闹得沸沸扬扬的“华人特权”说、“废除特选学校”言论给予明确回应，避免今后再有人利用此课题进行似是而非的“攻讦”，甚至以讹传讹来加以炒作。

建国后，我国的教育制度推行双语教学。因应中国的改革开放，经济腾飞，让我国能与中国无缝接轨，特别辅助计划（Special Assistance Plan，简称SAP）1979年推出，目的是保留并培养拥有双语文能力的学生，将来为国效劳、为商界服务，让新加坡成为连接东西方的桥梁。多所特选学校被赋予培养学生掌握双语能力、双文化的责任。

40多年来，特选学校不负众望，为国家培养了许多掌握双语文能力的人才，在各行各业服务。一些国会议员、商界翘楚、教育界人士都曾就读于特选学校。这是双语政策结出硕果的最佳体现。

但是，伴随“华人特权“这一谬论出街，连带把特选学校也扯进来，有人还要求政府废除这一成功的政策。

废除特选学校，谁会失去最多？肯定不是华族同胞，也非华族学生，而是整个国家。我国将失去一个能培养双语文能力的教育政策，让新加坡在未来失去光芒。

政府重视母语教育，也支持各族群保留与弘扬自身优良文化。这已是教育体制的一部分，也早已融入我国的教育制度。

正是如此，特选学校在发扬华族传统文化、弘扬优良价值观方面起着传承与推进的作用，不同机构在文化上扮演薪火相传的使命，为国家和社会擦亮新加坡金字品牌。特选学校何以让一些人觉得碍眼，而要求加以废除？

华人在新加坡这片土地上，丝毫没享有任何特权；特选学校是为国家培养与储备许许多多双语文能力的人才库。把特选学校等同于华人特权，不但是眼光短浅，更是本末倒置。