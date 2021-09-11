交流站：博雅教育何去何从？

近几年来，学校合并的情况不时发生。这股合并风最近更吹到了大学。当初充满争议但最终开办的耶鲁—国大学院（Yale-NUS College）将于2025年关闭，并与国大博学计划（University Scholars Program）整合为一所新的博雅学院。

对学生来说，学校的关闭与合并，就是在身份认同感上留下一个缺口，更让校友的回忆留下一道空白。其实，这个缺口与空白不只是怀旧情感上的，也是精神理念上的；不只是学生群体的，更是整个社会群体的。

博雅教育（Liberal Arts）也称作人文教育、通识教育，是一种跨学科、跨专业，偏重于开发学生的思考、理智与判断能力的课程；着重于在对话与讨论中，让学生建构知识，培养独立思考、合理判断、理性对话等软技能。

当年耶鲁大学与新加坡国立大学合作开办博雅教育，并获得新加坡官方的支持，是一项创举。长期以来，国际舆论批评新加坡是个专制社会，人民没有言论自由，开办博雅教育应当是打破这种说法的最佳途径之一。

然而，仅仅10年时间，当初备受国内外关注的学院，还未发挥它的社会责任与影响，就面临关闭的命运，不禁令人思虑：难道真如当年一些学者所预言，博雅教育的精神本质与新加坡的社会形态根本是水火不容？

政府于2000年推行“文艺复兴城市计划”（Renaissance City Plan），企望通过文艺与人文打造充满活力和温情的优雅社会。推出计划的初衷，是意识到新加坡若要更上一层楼，就必须在经济、贸易等硬领域以外，提升自身的软实力，才能长期屹立于世界强国之林。

当年还提出了“文艺复兴人”的概念，希望未来的新加坡人都具备独立人格、批判思维、大胆创新等品质。眼下，除了在硬件设施方面（如滨海艺术中心）取得一定的成功，软件方面似乎并未明显看到建树。

“文艺复兴城市计划”与耶鲁—国大学院虽属不同性质，但目标有共通之处。两者最终命运都相同，其中缘由，究竟是所谓的“计划赶不上变化”，还是解放自我的人文培养与提倡自由自主的博雅教育，从本质上就是无法植根于新加坡的社会与政治土壤？

国大即将接办博雅教育，未来如何还言之过早。有论者指出，国大的博雅教育少了耶鲁的光环。其实，少了耶鲁光环还不是重点（虽然品牌确实有一定的宣传作用），关键在于国大博雅教育能保留多少该光环的亮度。国大有自身的学术传统与氛围，体制与课程运作能否延续耶鲁—国大学院的博雅教育精神？博雅教育在新加坡又将何去何从？这应当是关心新加坡人文思想发展的人士所关注的吧。