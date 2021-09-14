交流站：延后上课时间是娇宠学生

中小学校每日上课时间是早上7时30分，这个时间算不算太早呢？

睡眠质量会影响身体健康，这是不争的事实。一个人如果睡眠不足，隔日不管是工作或学习，都无法集中精神，长久下去肯定会出现问题。孩子最好每天晚上能够有大约八个小时的睡眠时间，第二天早上起床才有能力应付一整天的课业。

多数孩子因为隔日要上学，到了晚上10时左右，家长就会让孩子去睡觉，这样是一种良好的生活方式和习惯。

为什么有人会认为现在的学生不够睡，还提出要延后上课时间呢？

青少年会迟睡，有些是因为观看电视节目，有些是沉迷于玩电子产品、打游戏机，有些喜欢和朋友讲电话、发短信等。他们迟睡了，隔天就起不了床，家长得不断催促，然后匆匆忙忙去上学。这种不良的玩乐习惯，自然影响睡眠质量，所以根本不是上课时间太早的问题。

延后上课时间，也可能出现另一个问题。比如学生们上课时间和上班时间重叠，造成公共交通挤满人，这可能带来更多问题。

学生们一早起床，在家吃了早餐到校上课，上午10时许有休息时间，过后上课到下午，这样的安排可以更加充分地利用时间。如果延后上课，学生早上迟迟不起床，晚上又更迟睡，大部分时间都浪费了，这不是良好的生活方式。

我国的孩子已经很好命，为什么要如此娇宠孩子呢？这样的话，肯定会让孩子养成拖延时间的习惯。早上6时或6时半起床，如果学校在住家附近，按理无须花费很多时间在交通上，这才是正确、健康的生活方式。