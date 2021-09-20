交流站：感谢安排牛车水居民就近检测

9月15日早上9时不到，我从住家窗口望下去，就见到牛车水民众俱乐部外排起了长龙。从当天开始的一连两天，曾在8日至11日到访牛车水大厦的公众，可到民众俱乐部的临时冠病检测中心接受免费的检测。

其实许多人有预感，牛车水一带许多老人不听劝告，喜欢群聚，不戴好口罩，高谈阔论，加上善心人士喜欢到牛车水派发饭盒，牛车水广场经常聚集了许多人，终于就出现了大型感染群。

卫生部吁请在8日至11日间曾到访牛车水大厦的公众接受免费的冠病检测；问题是，牛车水的年长居民不会上网预约，更不会舟车劳顿去区域检测中心做检测。我向牛车水民众俱乐部查询，获知最靠近的检测地点是莱佛士医院，如果不懂得预约，可到民众俱乐部要求协助。

13日上午，我见民众俱乐部外大排长龙，再致电询问，原来是为在牛车水大厦工作的人员进行检测，其他人士须到区域检测中心检测。失望之余，只好要求代为转告，希望本区议员能帮忙，让本区居民也能就近检测。

本来没抱太大希望，却在当晚浏览通讯及新闻部长兼内政部第二部长、惹兰勿刹集选区议员杨莉明的面簿贴文时，知道她在接获多名居民的反馈后，体恤年长居民不懂得如何预约，也不会用抗原快速自检仪，便向卫生部长王乙康提出要求，让曾到访牛车水大厦的居民也能在牛车水民众俱乐部的临时检测中心检测，王部长同意了。这真是天大的好消息，于是从15日开始，居民便陆续到民众俱乐部检测。

杨莉明的贴文中英并用，非常细心，显示她了解上了年纪的居民未必看得懂英文。贴文结尾的“希望能让大家更方便也更安心”，触动了居民的心。有这样肯为居民着想的议员为居民服务，牛车水居民会更安心。