交流站：不能放任疫情

冠病疫情暴发已快两年，随着新加坡放宽疫情限制，最近本土病例暴增。笔者以自己的观察，就防疫可能出现的漏洞做简单的分析。

首先，对于疫苗的过分看重，使得很多人在个人防疫上放松了警惕，以为打了疫苗便无大碍，真的把冠状病毒当成了一般流感病毒。戴口罩不规范、公共场所摘下口罩等行为屡见不鲜。在公共交通等人流拥挤、相对封闭的空间，稍有疏忽便可能感染病毒。

很多年长者习惯在食阁叫一杯咖啡坐一个下午，全程没有戴口罩，甚至高谈阔论。年长者属于高危人群，抵抗力不如年轻人，如此长时间暴露，患病概率会大幅提高。

在商场里，很多人以一杯奶茶或咖啡当作不戴口罩的挡箭牌；烟客也以一根烟作为不戴口罩的借口。

其次，政府似乎放弃了对无关联病例的追踪，这在笔者看来是极其不可思议的。虽然追踪无关联病例的时间和成本不低，但这是一个明显的传播突破口。

比方说，到底是因为个人没有按要求戴口罩而感染，还是戴了毫无防疫效果的布口罩而感染，抑或是按要求戴了医用口罩却还是感染？

只有最后一种可能，才可以把疫情传播归因于变种病毒的狡猾、传播能力强，让人防不胜防；其余的可能性都是防疫上的漏洞，不能用“变种病毒太厉害”一概而论。

第三，现在的政策要求密切接触者在家隔离。很多人是合租房子的，要如何确保一个租客确诊不会牵连其他人是必须考虑的问题。不久前新闻报道一名房东被隔离，因为他的房客是确诊病患密切接触者，幸好最后虚惊一场，两人都没有确诊。但是，如果其中一人在隔离期间确诊，其他室友的健康会受到威胁。

第四是孩子的问题。目前，12岁以下的孩子还不能接种冠病疫苗，他们现阶段该如何自我保护？孩子的自我保护意识本来就弱一些，没有接种疫苗却要到校上课，无异于把国家未来主人翁置于险地。这也是许多家长最担心的一点。

最后是把冠病当流感的观点。根据已知的一些科学研究，冠病致死率和流感差不多，但是很多患者康复一年后，仍会有不同程度的后遗症。在冠病后遗症研究还不确凿的情况下，冠病和流感不能相提并论。

对抗疫情，我们确实必须走自己的路，但绝不能因为其他因素而放任疫情。人民健康和放宽经济活动一样重要，不能厚此薄彼，否则亡羊补牢，为时晚矣。