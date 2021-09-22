交流站：从有没有“妳”字谈起

侄女发来一则短信，问我有没有“妳”这个字。侄女是幼儿园教师，她的校长来自中国，说“妳”字应该改为人字旁的“你”。

“你”是汉语的第二人称代词。我上网查了一下，知道“你”字不存在于古代汉语中，《康熙字典》没有收录该字。在文言中，“你”以其他字眼代替，例如“汝”“尔”等。“汝”与“你”在部分汉语方言（例如闽南语）同音。

曾几何时，为了男女平等，创造出“妳”字，专指女性的第二人称代词。不过，现在这个“妳”字在中国大陆已与“你”字合并，只有香港、澳门、台湾继续使用“妳”字。

侄女是最后一代华校生，我则是老一代华校生，我们都经历过繁体字到简体字的过程，所以我们也熟悉港澳台的繁体字，对港澳台一些常用字如“妳”也能接受，尽管新加坡采用中国大陆的简体系统。

其实，除了这个女字旁的“妳”，用于第三人称代词的“他”，也有一个女性专用的“她”。有趣的是，中国大陆的简体系统虽然弃用“妳”，却还在使用“她”。

在港澳台甚至在新加坡，有些人在字里行间谈到“你们”或“他们”，为了不漏掉另一半，会在“你们”或“他们”中间括注“妳”或“她”，不但重床叠架，读起来也十分拗口。

何必那么辛苦呢？直截了当用一个“你”和“他”，或者“你们”和“他们”就行了，可以省却男女之分的麻烦，也更能实现男女平等的用意。