交流站：新加坡疫情大暴发的几点思考

我是陪读妈妈，来新加坡两年了。鉴于近期冠病疫情蔓延，确诊病例激增，身边很多家长充满了恐惧，一些家长甚至给孩子办退学逃离新加坡。我写这篇文章，希望鼓励读者以正向心态面对疫情。

去年全球疫情大暴发以来，新加坡尽管管控得当，但终究无法成为绕过病毒的伊甸园。目前的大暴发也说明，该来的总会来，逃也逃不掉，一切努力只是起到延缓作用而已。

疫情是人类的共业，同为生活在地球上的人类命运共同体，谁能独善其身？疫情带给我们的启示应该是要更加重视环保，给地球减负，少欲知足，减少浪费。做不到捡垃圾，至少可以从自身少制造垃圾开始。人类不是地球的主宰，该以更谦卑的姿态学会与大自然和谐共处。疫苗只是治标不治本的应对措施，病毒不仅会变异，还会有更多的新病毒袭来。

生命是因缘因果的延续，以感染病毒为例，也是因缘和合，有主观因素也有客观因素，有因有缘绝对不是一种因素造就的。我们应该思考的是，哪些因素是我们可以在根本上做努力的？

一、提升自身免疫力，定期运动，饮食健康，睡眠充足。所谓身正不怕外邪，这一点中医能给我们支持，在对自己身体不了解的情况下，有些努力可能得到南辕北辙的结果。比方说，不适当的运动是消耗身体的能量，不合理的饮食或过度饮食都是在消耗而不是补给。

二、响应政府号召，减少接触。对病毒还是要有谦卑的态度，减少接触也是对自己和他人负责。不过，我们也不必太过极端，在不伤害自己、不伤害他人和不影响他人的前提下，可以从心和随心。

三、一个正向积极的心态很重要。好的心态不仅可以防病毒，还可以防百病。好的心态不仅可以面对当下疫情的困难，还可以从容应对生活中方方面面的磨难。当下比疫情更加严峻的状况是大家的恐惧心理。很多研究表明，疫情后遗症中，心理创伤留下的影响比病毒本身的影响更严重。因此，我们能做的就是正向心态的建设，消除自己内心的恐惧，也帮助他人消除恐惧，而不是散播恐惧，制造恐惧。这么做百害而无一利。