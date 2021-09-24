交流站：改变过度重视成绩的教育思维

谨答复《联合早报·交流站》于9月17日刊登的郑晓读者投函《对补习行业现状的看法》：

感谢郑先生的反馈。文中提出对新加坡补习风气的看法，以及对我国教育体系的建议。

家长送子女上补习班的原因不一而足，但都出于对孩子的关心，毕竟有些孩子课后可能需要额外的帮助或推动力。学校已经为这些学生提供额外的辅助，也和自助团体合作，为有需要的学生提供负担得起的补习服务。有些学生则因自身的兴趣与热忱，报读增益课程。

我们要关注的是确保补习不会给孩子增加过多的负担，更不会削弱学生自主学习的能力，因为自主学习是与时俱进的关键技能。私人补习中心也不应为了牟利，而在家长群中制造焦虑感。因此，我们希望家长在为子女报读补习或增益班时要三思而行。

教育部致力于从根本上，解决那些导致补习需求增加的关键因素。近年来，教育部推行“学无止境”（Learn for Life）计划，推出多项政策改革，旨在改变家长和学生的心态，培养学生的乐学精神，降低对学业成绩的过度重视。

在教育体制方面进行一系列的改革，如取消过渡年级（小三、小五、中一、中三）的年中考试，以腾出更多时间，让学生循序渐进，深化学习。从今年起，新的小六会考积分等级制，将有助于减少对于考试成绩的精细区分。到2024年，中学全面推行科目编班计划（Full Subject-Based Banding），让学生能灵活选择适合自身优势和兴趣的学习进度。学生若在中学表现良好，也可选修较高水平的科目，因此小六会考成绩对于学生未来求学道路的影响，也将相对减弱。如此一来，家长在准备让孩子加入像高才教育计划（Gifted Education Programme）等特别项目时，应慎重考虑此举是否真的对孩子有益，以免揠苗助长，影响他们的自信心及全面发展。

为了肯定学生的各种才华与特长，教育部也扩大了直接招生计划（Direct School Admission），以及通往大专院校的能力导向收生计划。

整个教育体系进行了显著的改革，为的就是改变“一考定终身”的现象，同时帮助每个孩子发挥自己的潜能。但是，就如《交流站》编辑在9月17日《站长的话》所指出的：鉴于家长对子女学业成绩的高期望，要彻底改变家长对补习需求的观念，还有很长的路要走。

我们鼓励家长引导子女重视全面的学习体验，而不只是关注学业成绩。教育部和学校会积极与家长合作，携手培养学生自我管理与自主学习的技能。教育部的网络平台，如“家长指南”（Parent Kits）和“新加坡学生学习平台”（Singapore Student Learning Space），为家长和学生提供了大量的学习资源。

相信在教育部、学校、家长和广大社群的共同努力下，我们能为孩子打造一个没有过高期许和压力的乐学氛围，帮助他们迈向更有意义的终身学习之旅。

作者是新加坡教育部规划司统筹司长