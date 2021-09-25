交流站：请还孩子们一个澄明的世界

又是年终考试的热身季，无论学校把第三学期的CA2统一测验变身成什么“说法”，它依然是一场不容孩子和家长忽视的考试。这一季，学校多数把考查学生写作能力作为重点。于是，我这个华文补习老师的愤怒季、抗衡季不期而至。

是的，我愤怒，因为我又在孩子们的文件夹里看到各种奇葩的示范作文。可谓神经兮兮、写尽生死，骗子、劫匪、偷盗……在孩子们作文里的新加坡，是我完全不认识的世界。

非常遗憾，这样的示范、这样的佳作，20年了为什么还在？为什么教育部苦心改革的华文教育，收效依然这样？我问学生，这样的作文好在哪里；学生大多引用教师说的情节生动、有戏剧性来回答我。我像20年前血气方刚时那样愤怒，就为了生动、有戏剧张力？

于是，你的世界里只看到电梯停电、组屋失火、楼下偷车、沟渠溺毙、当街打抢、游乐场骗孩童、看到他人财物就起贼心吗？没有父母临终馈赠和嘱托，就完不成你的戏精作文吗？你仅仅12岁的世界里，看到的只有这些吗？

为了分数，示范作文可谓出尽法宝。于是，我崩溃、我冷静、我克制……之后，依然执拗地如那个海边男孩一样，就那样一条一条地救着小鱼，因为我在乎，小鱼在乎。

在新加坡生活20多年，我经历华文教学改革的各个阶段，书架上整齐地摆放着三套中小学华文课本。我的华语世界是祥和的、圆融的、丰盛的，语文的世界更是美好浪漫的。爱说笑的苏东坡曾在和高僧禅坐时，调笑高僧身披袈裟，禅坐入定，像一坨大便。于是，大笑调侃高僧。高僧微开双目，缓缓道来：“你的心中是什么，你的世界就是什么。”一代文豪苏东坡顿时哑然。

我无意指责学校教师拯救孩子写作的良苦用心，但请不要让孩子还没有学会诉说美好，就写尽罪恶，还没看到温暖，就道尽冷酷。别说小学生，即便是中学生，或者他们的父母，此生也没有经历过那么多死亡、车祸、失火、欺骗、溺水、遗言吧？试问，年仅十一二岁就以书写依然健在的父母长辈去世，去换取作文分数，面对这样的孩子，请问诸公作何感想？

新加坡是全世界知名的安全城市，这里的人安居乐业、奉公守法，人们外表冷静、内心朴实，我看到的新加坡不是孩子笔下的世界。教导孩子书写一个他们完全陌生的世界，他们内心不困惑、不迷茫吗？就算功利些说，让他们书写从没经历过的事情，他们一定脑洞大开，胡编乱造啊？分数又怎么会漂亮？但凡写过只言片语的人都应该体悟，写不好自己，要如何写别人、写世界？

因此，我的学生只真实地记录自己的生活，写父母的疼爱、写长辈的慈祥、写真挚的友情、写朋友的调皮、写陌生人的无私、写所有真情实感，而不是写那个被看图作文框起来的世界。

至于已经迟到还在房间里“如热锅上的蚂蚁”团团转的荒唐、电梯停电已经“伸手不见五指”，却依然可以看见“脸青唇白”的脸的鬼魅空间，都是我和学生的笑谈。在大是大非面前，它们不值一提，仅仅是我和学生课间的笑语便能解决的。

我敬重兢兢业业的同行，虽然我们的舞台不一样，但是我们的世界是一样的，不是吗？传道、授业、解惑是我们的人生理想，它不难做到，只要我们从心说话和教导，这个世界就在那里。