交流站：保护好自己方能与冠病共存

我认同《联合早报》9月24日社论《改善“与冠病共存”策略的解说与落实》所述各点，但有一非常重要的因素——何谓与冠病共存，似未有详尽解释。谨将拙见简述如下，望能抛砖引玉，有助国家遏制病毒传播。

“与冠病共存”并非指我们有我们的生活圈子，病毒有病毒的世界，两不相干；而是指我们不求将病例减至及长期保持零新病例，只是将新病例数量控制在国家医疗系统所能应付的范围。在什么情况下达到“与冠病共存”的目标，我们的医疗系统的能量是一个重要指标。这会随医疗系统能量的扩大或缩小而变动，亦会受病毒的毒性强弱和传播能力所影响。

在“与冠病共存”的情况下，我们不能够百分百恢复以往的生活方式，有些地方我们要改变和适应，例如我们要：

一、离开家门后要常戴口罩；

二、保持社交距离；

三、常洗手；

四、接种疫苗；

五、遵守政府各种防疫规定。

虽然我们愿意与冠病共存，但病毒并未同意。它们时时刻刻想方设法侵入我们身体，毒害我们直到我们认输。因此，我们要认识如何保护自己，并切实执行。

举个例子，如政府防疫规定容许我们在餐馆、食阁等地方用膳，我们应该在不吃东西或不喝饮料时戴上口罩，以防病毒侵入。用膳时间通常约一小时，但我们只需15到30分钟便吃喝完，剩余的30到45分钟若不戴上口罩，继续和友人交谈，便容易被病毒入侵。不要忘记，现时流行的变种毒株传染性极强，所以要时刻尽量用口罩盖着口鼻，保护自己。

上述所列的保护措施和方法，必须随病毒的毒性、传播力的强弱而改变，最重要的是尽量将病毒排除于身体之外，不要让它有机可乘。

我不希望再有病毒阻断措施出台，因会对我们的生活方式有太大影响，对一些人的生计影响更大，对国家经济的负面影响亦不容忽视。不过，当病毒在社区传播速度太快、范围太广，使我们的医疗体系不胜负荷时，就必须采取强烈措施来应对，这不是我们乐意见到的。因此，我们每一个人都要尽力保护自己，保持身体健康，利己利人利社会。

与冠病共存并非新的想法和做法，每年的流感高峰期，除了打疫苗，我们的生活习惯好像没有受到多大的影响。这次冠病病毒性质与过往所见的病毒大为不同，变种快且多，传播力极强，大部分患者没有症状，使人防不胜防，所以须要每个人齐心合力，全力保护自己的健康来战胜病毒。