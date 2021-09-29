交流站：盼年长者自律自重少出门

为减缓冠病病例激增而导致医院不堪负荷，政府宣布从9月27日起进入一个月的稳定疫情阶段。政府建议年长者在接下来一个月尽可能少出门，也强烈建议他们即使已接种疫苗也不要出席大型宗教活动。

政府会对年长者提出以上建议和呼吁，主要是因为每日的新增病例中，有四分之一是60岁以上的年长者，需要输氧和重症患者中，却有超过八成是60岁以上的年长者。由此可见，德尔塔毒株对于年长者的健康威胁尤其大。数字已经说明，年长者尤其是有慢性或潜在疾病的年长者，染病后得重症而死亡的概率较高。

我国已经有82%的人口完成疫苗接种，所以多数染上冠病的人可能毫无症状或只出现轻微症状。也就是说，眼前与年长者接触的人可能已染上冠病而不自知，在疏于防范的情况下，例如未保持安全社交距离或拉下口罩交谈等，无意中把病毒传给年长者。年长者如果能少出门，少与他人接触，甚至不堂食，就能降低在外染上冠病的风险，大大提高对自己的保护。

随着时间的流逝，疫苗的保护力会下降，尤其是早在六个月前完成疫苗接种的年长者。年长者应该尽快施打疫苗追加剂，以增加自身对冠病的保护力，否则就尽可能不要出门。

我国要与冠病共存，此刻实行一个月的稳定疫情阶段，相信政府的目的是出于保护年长者，是希望年长者同行也能同存。因此，希望所有年长者能多自律也多自重，配合政府的呼吁，尽量不要出门。