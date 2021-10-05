交流站：小六数学试卷难的几点反思

近几年来，几乎每到这个时候都会听到类似的抱怨——小六会考试卷太难，尤其是数学，家长为孩子抱不平。以往，我也像许多吃瓜群众一样冷漠，觉得这些父母大概都是虎妈虎爸，望子成龙望女成凤，子女小小挫败都无法承受，有些不以为然。

然而，随着孩子升上小学高年级后，小六会考试卷太难于我心有戚戚焉。我依然觉得小六会考只是孩子人生中的一个旅程，只要他尽了力，就无须太介怀结果。毕竟每个人的学习步伐不同，有的开窍早，有的需要较多时间，而且人各有所长，人生是条条大路通罗马。

不过，我确实认为数学试卷甚至可能包括科学试卷真的太难了。我会这么认为，并不是因为我家也有考生，也红着眼眶说试卷二太难。事实上，在孩子上小五之后，就深深感觉到数学越来越难，出题甚至到了刁钻的地步；科学也是如此。

一直以来，我对数学颇感兴趣，也觉得课本编得很好。新加坡数学教学模式风靡许多国家，欧美国家争相效法不是没有道理的。但是，小五开始的数学概念深度明显不同，具挑战性的题目比重大幅增加。相信许多父母对此有所察觉，甚至早已互相提醒。到了小六，难度更上一层楼。在完全没有课外补习的情况下，孩子撑得非常吃力。这不禁让人质疑，有必要让孩子在这么小的年级就学会如此复杂的逻辑运算吗？考试的意义为何？教育的本质究竟是什么？

根据官方数据显示，我国每年能顺利升上中学的小学生为98％以上，其中有66％左右能上快捷班，其余为普通学术。这么高的百分比是怎么拼出来的？补习。精英教育成就了数十亿元产值的补习业，这为人诟病已久。政府已经进行教育改革，今年起采用新计分制，2024年起中学将不再区分快捷和普通学术源流，这种改变令人鼓舞。然而，如果课程内容没有做出相应的调整，教师为了完成课纲而疲于奔命，学生和家长为了追上进度而求助于补习班，这一切也只是治标不治本。

这些年来，我见过孩子的同学因为惧怕补习老师（包括家长）的严厉体罚而离家出走；有的因为庞大的学校和补习学习压力而自残，满手是伤，让人心疼不已。孩子也会跟我分享她在社交媒体上看到有些学生有自杀念头的留言。别忘了，我们还有一批沉默的学生。这些都是警讯，不能掉以轻心。

小六学生在下课后大多须要留在学校进行课后辅导或补习，一天花在学习和应付课业的时间之长，着实令人咋舌。补习成本之大，也给不少父母带来沉重负担。家长对会考试题难度的反弹，只是一个压力引爆点；更深远的影响，可能是我国的生育率持续下滑。

教育部网站明确指出，其宗旨是协助学生发掘并善用自己的天赋，充分发挥潜能，培养终身学习的热情。

以目前的课程及考试设计来看，也许确实能够发掘孩子们的天赋或潜能，但是扼杀了更多学子的学习兴趣和热忱。学习是一辈子的旅程，切勿为了追求卓越而拔苗助长。辛苦了教师、家长和孩子，乐了“精益求精”的补习业，值得吗？