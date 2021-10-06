交流站：无须过度害怕冠病

这段时间，新加坡的新增确诊病例隔三岔五就创新高，近来更是连续多日突破2000起，死亡病例也在增加。当你每天看着四位数的新增病例时，心情是怎样的呢？

现在我们每一次出门，就像是一次历险，希望每一次都能有惊无险，化险为夷。有人调侃说，现在中冠病比中万字票还容易。

坦白说，与冠病共存，应该是接下来全球防疫的大方向；对新加坡来说，更是势在必行。就如卫生部长王乙康所言，新加坡必须在人民生计和安全之间做一个平衡。目前来看，这或许是最适合新加坡的平衡。当然，新加坡也要为这个选择付出一定的代价，这个代价正是我们现在所经受的，每日2000多起新增病例。

作为人民，这个时候我们要做的，就是配合政府，待在家里，非必要时不出门。不过，哪怕你做得很好，也不能保证就不会感染，因为病毒太狡猾了。很多确诊的人，并不知道自己是如何感染的。

假如你平时注意个人防护，但还是确诊了，你会害怕吗？我想说的是，不要妖魔化冠病病毒，之前全球范围内的疫情大暴发，放大了病毒的危害，导致公众对冠病的恐惧。

对于冠病，我们要做好百分之两百的防备，但也无须夸大病毒的危害，不要把去年冠病暴发初期的高死亡率，以及未接种疫苗的高重症率，与目前的情况相提并论。就如专家所言，接种疫苗后，即使感染，多数是无症状或轻症，疫苗对重症的预防是非常高的。

因此，即使你确诊了，也不要焦虑和害怕。如果是无症状或轻症，就遵守规定，做好居家康复；如果症状恶化，尽早就医。

另一方面，对于确诊病例或康复者，我们要多一些宽容和尊重。病患不是妖魔鬼怪，不要带着异样的眼光看他们。他们也是疫情的受害者，理应得到同情和理解。我们善待别人，别人也会善待我们。