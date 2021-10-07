交流站：“与冠病共存”的建议

面对疫情的冲击，我们感到无助。从关闭鱼市场到关闭果菜批发中心，这波疫情来势汹汹，感染人数与日俱增，快速翻倍。

一，政府与人民似乎没学到如何更好地为“与冠病共存”做好准备。这一波病毒来袭，很多人叫苦连天，因为家里没有备妥抗原快速检测（ART）自检器，市面上一些地方断货了。有报道指出，只要把货源分送到零售商店，就能买到ART自检器，但现在卖的多数都是单盒装，价钱很贵，不是所有人都负担得起。

二，确诊病人的家里即使有年长者或小孩，也须居家康复。防护若做得不够谨慎，就会全家感染，政府还须提高人民对防护的意识。

三，无关联病例已不计其数，但在外头还可以看到很多人不戴好口罩。最明显的是送餐员，经常聚集抽烟聊天，往往不把戴口罩当一回事，也没人管。很多在外运动的人，也像不会感染病毒似的，不戴口罩。别忘了，现在有很多无症状带病毒者。

四，政府鼓励人民接种追加剂，宣布无须预约就可到任何接种中心、综合诊疗所或参与接种计划的公共卫生防范诊所（PHPC）接种追加剂。问题是，公共卫生防范诊所每天看诊不计其数，还须为他们检测，已快超负荷了。只让人们无须预约前往接种中心接种追加剂，会比较恰当和安全。

五，如今，超过82％的人口已接种两剂疫苗，年长者的接种率更高，但疗养院还是暴发感染群。疗养院再度禁止访客，是无可厚非的做法。然而，别忘了有许多住疗养院的年长者，今年农历新年和中秋节都还未能与家人团聚。

每日新增病例本周可能破5000起，冠病治疗设施床位虽能快速增加，但医护人员资源是有限的。预防胜于治疗，我认为应该在预防方面多加重视。要与冠病好好共存，前提是医疗体系不能超负荷。国人非常愿意配合政府的防疫措施，希望当局精明地领导我们朝这目标前进。