交流站：取缔网络骗子

每一回看到网民被骗的新闻，总是揪心，又一个善良的人赔上了积蓄，往后生活精神受重创，再回头已是百年身。今年上半年的各类骗案金额竟高达1亿6800万元，这笔钱若用作慈善，那该多好。

骗子会上社交媒体如面簿寻找富有的猎物，借机搭讪，然后通过即时通信WhatsApp、微信等群组应用交流。你在明骗子在暗，他是“真人不露相”，用个假的专业人士身份，从不与你视频交流，以免刷脸暴露身份。你根本不知道对方是男是女，身在何处，他说他在某国，可能就在左近。日日嘘寒问暖，发些网上下载的生活照，一两个月成了“知交”，然后开口要求帮助。被揭发后，删除联系，消失无踪。

一些行骗剧情匪夷所思，为何会向一个素未谋面、网上认识不久的人汇款成千上万元？偏偏老实善良的国人上当了。哪怕媒体警方不时警惕，还是一直有人上当，一个大因素是一些人根本不看传统媒体，只看一些乱七八糟的社媒杂碎信息；由此可见读报看电视新闻的重要性。

骗子也别得意，网络时代凡事皆有电子记录；只要留下电话号码、银行户头等信息，很容易捉到钱骡、跑腿和他们背后的黑手，哪怕钱已转账到国外。许多时候，警方碍于人力，加上外国有关方面不合作，难以剥茧抽丝。

国际刑警组织可以结合各国警方、银行、电信公司和社交群组软件公司，设立国际追踪平台。尤其银行之间，可通过电脑程序探测户头交易异象，加以汇报，将骗子团伙绳之以法。