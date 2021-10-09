交流站：共存还是长期对抗？

本地新一波疫情来势汹汹，单日新增病例已破3000起，累计病例超过10万起。照此态势，本周单日新增病例可能破5000起；甚至有人预测，这波疫情最高峰可能日增病例超过1万起。

随着疫情的恶化，每日病逝人数也增加，目前已有130起死亡病例。

我们想与冠病共存，冠病却要置我们于死地。虽然本地疫苗覆盖率达83%，但德尔塔毒株似乎完全不买账，不仅感染幼童和老人这两个高危群体，还突破先天和后天免疫，感染已痊愈和已接种的人。

在疫苗面市之前，大家都寄希望于疫苗，认为只要实现群体免疫就可缓解疫情，甚至消灭疫情。以本地和其他高接种率国家的情形来看，这一愿望似乎破灭了。

疫情暴发以来，专家学者做了很多预测，各国政府也根据专家意见制定防疫措施。事实证明，病毒完全超越和颠覆人们对它的认知，一再突破防线，打得人类措手不及。比如，痊愈了会再感染；高接种率并没有实现群体免疫，只是降低重症风险。这无疑是一个危险的信号。

如果病毒持续在人群中扩散，不断感染已接种人口，并进一步发生变异，早晚会出现新变种。新变种毒性减弱自然无须担心，但如果毒性强于德尔塔毒株，形势将变得更加危险。从疫情将近两年的演化来看，后者的可能性似乎要大一些。

感染冠病的症状有点像流感，但它完全有别于流感。流感也致命，但传播力显然不比冠病。冠病致命率看似不高，但传播力千百倍于流感。流感后遗症微乎其微，但许多研究证实，冠病痊愈后或面对长期后遗症的风险。

面对如此严峻的形势，我们该怎么办？

新加坡资源缺乏，没办法自给自足，也就无法闭关锁岛；但仅仅维持当前的措施，似乎也不太可能。先不说病毒会否变异出更加强悍的毒株，每日新增数千病例，即使重症率不高，但迟早会压垮医疗体系，重挫社会经济和民生。

与冠病共存，是我们的一厢情愿。两军对垒，必定你死我活。我们在明，病毒在暗，注定我们不能有丝毫松懈，否则必败于敌手。

因此，到底是与冠病共存，还是与冠病长期对抗，这确实是一个问题，值得我们深思，审慎抉择。

不管选择哪条路径，克尽公民责任，配合政府做好防疫，事关你我他。戴好口罩，利己利人。