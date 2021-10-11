交流站：推迟上课时间势在必行

《联合早报·言论》10月2日刊发的文章《推迟上课时间 学生能否睡饱》提出，推迟上课时间，学生可能会推迟睡觉时间，对学生能否睡饱产生担忧。笔者认为，推迟上课时间是大势所趋，势在必行。

家里有孩子的父母深知，现在学生的睡眠少得可怜。保健促进局的学生健康调查发现，约两成学生每天的睡眠时间少于六小时。究其原因，不管是课业压力，还是沉迷电子游戏，本地学生睡眠严重不足，已是不可忽略的事实。

其实，很多上了年纪的人无法了解现今学生的课业压力。现在的孩子早早起床上学，虽然下午1时许就可以放学，但课后要参加课程辅助活动、五花八门的课外活动、各种比赛和补习班。有些孩子还自行加入音乐、第三语文等课程，每日时间表排得满满，早已不是当年上下午班的时间表了。有些学生不得不在众多活动中做出抉择：是去参加国际奥林匹克竞赛的培训，还是去参加课程辅助活动？有些学校的活动多到教师抢学生。总之，学生忙到恨不得生出三头六臂。

这只是时间上的压力。学习的压力更是堆积如山，小学离校考试、O水准和A水准像一座座大山，给学生和家长带来沉重的压力。每一个科目要考的内容很多，教师要教的内容很多，学生要练的内容很多，作业很多。每一科的教师给一点作业，孩子忙碌到半夜是很正常的事。不要苛责孩子可能不会利用时间或沉迷电脑游戏，当年没有这么繁复的学业内容，也没有如此复杂的考核方式。现在的孩子要录视频，要做五花八门的作业，这些东西我们当年闻所未闻。

年长者动不动就把当年提出来，一条代沟就这么横亘在两代人面前。不要以为当年早早起床舟车劳顿就是辛苦，现在孩子要吃的苦，我们未必承受得住。如果认为推迟上课时间，学生便少了磨练，甚至会因此而松懈，实在是杞人忧天，只能说太不了解现今学生的课业压力与这个时代的竞争压力。

的确，很多孩子会沉迷电脑游戏。因为沉迷游戏而迟睡的孩子，都是撑不下去才上床睡觉的，并不会因为上课时间推迟半小时，就能多撑半小时。这些凌晨一二时才睡的孩子，确实可以因为推迟上课时间，而多出一些实实在在的睡眠时间。

当然，要保证学生睡眠质量，必须双管齐下，首先是推迟上课时间，其次是家长与学校合作，管理好孩子的就寝时间。这样才能有效提高学生的睡眠质量。

总之，想要增加学生的睡眠时间，推迟上课时间是势在必行。有关当局不要闭门造车，应该对学生和教师进行问卷调查，听听前线人员的心声。孩子会告诉你，他们多么渴望可以晚一点上学。

学校的时间表也应该做出调整。学校从早到晚就只有半个小时的休息时间。教育部应该探讨是否给孩子课间休息，五分钟或10分钟也好。尤其是低年级的孩子，一坐就是一个上午，只有30分钟休息，这不符合儿童的天性。如果课与课之间增加休息时间，让孩子跑一跑、动一动，或者站起来伸个懒腰，能减少他们的疲惫。

教育部已经不是第一次探讨推迟上课时间，每次都是雷声大雨点小，笔者真心希望能够尽快付诸行动。虽然牵一发动全身，例如交通能否承受压力等等，但是据说有些学校已经实行上午8时到校，有些规定7时40分到校。因此，只推迟10分钟也是好的，或者每周一天推迟上课时间，至少我们往前迈出一步。

年轻的一代比前人更苦更拼，也更有韧性。我们能做的，只是增加一点他们少得可怜的睡眠，还有什么理由吝啬呢？