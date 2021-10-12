交流站：开辟更多脚踏车道

说到骑脚踏车，相信许多人会联想到脚踏车骑士与司机不时发生的冲突，以及涉及脚踏车骑士的致命事故。一些网民上载视频，凸显脚踏车骑士粗心或鲁莽骑行，批评骑士的行为；有些人则指责司机不让路给脚踏车骑士。司机与脚踏车骑士矛盾是有原因的。

首先，脚踏车骑士并没有自己的专属空间。在公路上骑车，当“铁包肉”撞上“肉包铁”时，后果不言而喻。因此，司机必须格外小心，检查盲点，与脚踏车骑士保持安全距离。在人行道上，脚踏车骑士必须放慢速度，让路给行人。有时候骑士想越过前面的行人时，没有按铃提醒，双方容易发生擦撞。除了公路与人行道，当局也开辟公园连道，方便人们骑车，但其实公园连道属于分享道路，脚踏车骑士其实没有绝对的路权。

第二，除了送货员，大多数人把骑脚踏车视为休闲活动，而非交通工具。我国土地面积小，交通设施完善，一般人无须依靠骑脚踏车前往目的地，骑车纯粹为了运动。在其他国家，人们对脚踏车骑士的认知截然不同。笔者在中国杭州市看过男女老少自由自在地沿着西湖骑行。在荷兰首都阿姆斯特丹，骑脚踏车是一种广泛接受的通勤方式，当地人舍弃开车而选择骑车前往目的地。虽然笔者在这两个城市逗留不久，但没看过脚踏车骑士与其他公路使用者起冲突。

中国与荷兰有很深的骑车文化。18世纪末，法国人发明了世界上第一辆脚踏车。19世纪，脚踏车传到中国及荷兰，流行至今，成为代步工具。两国政府也专门开辟脚踏车道，给骑士极大的骑车便利。作为比较，新加坡的公共交通服务在1990年代已相当发达，至今30年不到，骑车文化及脚踏车设施便相当完整地发展起来。

我国该如何提升骑车文化及保护脚踏车骑士的安全？近几年来，国会订立了《活跃通勤法令》，陆路交通管理局推出安全骑士指导手册，管制骑车行为。不过，这些措施不足以提升本地的骑车文化，关键其实在于开辟更多的脚踏车道。当脚踏车骑士有了自己的专属空间，行人及汽车不会“侵犯脚踏车骑士的地盘”，脚踏车骑士才能安心骑行。

有了广泛的脚踏车道网络，本地骑车文化才能发展起来。希望本地的骑车文化日后能媲美中国及荷兰。