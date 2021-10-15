交流站：再度迎来说走就走的旅行

我国政府最近宣布，除了文莱、德国和韩国，又同另外八个国家开通了疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划，分别是加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国和美国。

消息一出，大批人上新航网站查看机票，造成网站一度瘫痪。看得出，新加坡人对出国旅游是如此地渴望。

这次政府开通与11个国家的旅游走廊，确实会在年底带动一波旅游热潮。这个旅游走廊是双向的，新加坡也会迎来游客，为一直低迷的旅游业、酒店业和餐饮业注入活力，总体是件好事。

从出入境要求方面来说，相较于之前的旅行泡泡，这次的旅游走廊更加简单便捷，出国回国都无须隔离，只须接受两次聚合酶链式反应（PCR）检测。确切地说，在外国出发前48小时做这一次核酸检测，另一次是抵境后在樟宜机场进行；不用隔离，只须在家等候检测结果。

可以说，只要有足够的时间和金钱，我们再度迎来说走就走的旅行。

当然，说到出国旅行，不能不面对的一个问题：这个时间点出国，安全吗？首先，根据政府统计，德国和文莱的旅游走廊启动一个月，有超过3100名旅客入境新加坡，只有两人在抵境时确诊，这个数字算是相当低了。

此外，这些国家大多是欧美国家，基本上都采取与冠病共存的策略。新加坡也实施了几个月的共存策略，所以这个时候出国，应该不会有什么不适应。有朋友甚至调侃说，以新加坡目前的新增病例数字来看，与这些国家相比，新加坡的疫情更严重，出国反倒更安全。

调侃归调侃，通过这些旅游走廊出国，不失为一次放松的好机会，毕竟在新加坡困得实在是太久了。我上一次出国已经是两年前的事了。

不管选择哪些国家出行，都要遵守当地的防疫规定，时刻做好个人防护。另外在目的地的选择上，尽量选择一些开阔的户外景点，尽量避开人口密集的封闭空间，毕竟出国旅游是件高兴事，安全健康最重要。虽然感染冠病已经不是什么大事，但终究会影响出行安排。尽量不要节外生枝，否则既耽搁了时间，又影响了心情。