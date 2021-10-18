交流站：改进咖啡店餐具回收处的建议

9月1日强制自行归还托盘碗碟计划正式实行以来，笔者发现住家附近的几个小贩中心已甚少看到餐桌上杯盘狼藉。表面看来，该计划已初见成效，但深入观察，发现以下三方面有待改进。

其一，回收处的标志与收纳设施的分类应更加清楚。笔者近来去过的咖啡店，大多响应政府的号召，设置了碗盘回收处，但操作模式各有不同。做得好的，能清楚划分出归还区域，并以醒目的文字标题提醒公众；随便应付的，完全看不出碗盘该归还到哪里。

收纳设施也是百花齐放。专业一点的，有定制专门的分层铁架；普通一点的，则随意放几个蓝色的大桶，食客归还时一头雾水，完全不晓得该如何分类。

倘若咖啡店能统一安装清楚分类的嵌入式台面回收处，并将“碗盘回收处”的标志像各个摊位的招牌那样明显标示出来，回收处将更加整齐美观。嵌入式的设计可将回收的碗盘残羹隐匿在台面之下，避免招来鸟雀啄食；食客在归还碗盘时，也可更快地分门别类；残羹还能送入厨余处理器；碗盘、筷子、汤匙、杯子等分门别类，有助于清洁工人快速地清洗。

其二，清洁工人应该更频密地巡视，及时消毒桌面。记得政府当时要推行该计划的其中一个目的，是希望清洁人员可以减少收拾桌面的繁杂工作，腾出力气做好清洁和消毒工作。可是，不知是因为近来行情不好，咖啡店裁退部分清洁员工，还是因为食客自行归还碗盘，咖啡店索性减少了清洁工人。笔者最近去几家咖啡店用餐，鲜少看到清洁工的身影。

有的桌子远看光洁明亮，走近一看，发现桌面有汤汁酱料，就算用纸巾擦过，心里还是有些疙瘩。偶尔看见清洁工人站在回收处的架子后面，请他们清洁一下桌面，但他们拿着抹布只是蜻蜓点水地擦擦，完全没用消毒液，且一块抹布擦好几张桌子。

在疫情反扑的今天，倘若基本的清洁卫生做不好，那就会变成病毒肆虐的另一张温床。衷心希望咖啡店的消毒工作能做得到位一点。

其三，碗盘收集处可安装水龙头或放置搓手液。食客在收拾和归还碗盘的过程中，难免会弄脏手。在用餐高峰时间，厕所多数有人排队，若碗盘回收处有洗手盆或放置搓手液，食客就不用去厕所排队洗手了。

咖啡店作为小贩文化的一部分，如何让食客吃得舒心，吃得放心，值得深思。希望寒冬过后，当我们迎来旅游业的另一个春天时，咖啡店会以整洁卫生、优雅和谐的新面貌展示在游客面前，让“非物质文化遗产”的殊荣实至名归。