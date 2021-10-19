交流站：后疫情的人生新常态

曾几何时，一家人吃了早餐后，大人出发到公司上班，小孩出门上学。疫情开始后，新常态是吃了早餐后，大家各自坐回电脑前上班上课。疫情疏远了亲戚朋友同事之间的距离，却拉近了一个屋檐下家人之间的距离。

所有事情起初总是新鲜又让人期待，但时间一久，这样的生活开始出现种种问题。居家办公让上班族无法面对面谈话，一起午餐聊是非的时光不复见，私底下又因为社交距离限制而少了见面，渐渐拉开了彼此的距离。公司新录取的员工必须拥有一定的专业程度，特别在学习新知识上，必须靠自己找资料，想尽办法让自己获得主管的肯定，才能通过试用期的考验。人与人在工作上要合作，彼此须有一定程度的信任；现在居家办公，是否能在不见面的情况下，好好表达自己的意见，保持良性的沟通，建立互信，让工作压力不至于加重？

以前周末假日时，很多家长带孩子往户外跑，去滨海湾看美景、放风筝，去植物园探索自然之美。然而，疫情让孩子必须留在家里远程学习，家长即使不愿孩子过早接触电子产品，仍须拿出平板电脑或笔记本电脑，让孩子能够按学校日程完成线上作业。我的工作让我有多余的心力，可以陪着孩子好好习字算数；如果我不得不出门上班，孩子的远程学习成效又该如何保障？

著名现代诗人黄颖提出距离产生美的美学概念，这里的距离可以是空间的距离、时间的距离及心理的距离。套用在后疫情生活里，一家人彼此间的物理距离很近。一个原本是避风港的地方，现在同时成了课室、办公室、会议室以及吃饭睡觉的空间。甜蜜夫妻相看两不厌，但日子一久，龃龉还是会发生。更所谓“久居之处无美景”，大家必须在空间的限制下，找到可以排解情绪的管道。有些人特别容易在家发难，让大家原本可以一笑置之的小事变成大问题。

疫情暴发至今，我们必须舍弃过去的生活方式，重新适应所谓的新常态。一场全球的疫情，带走了很多无辜性命。幸福幸运如你我，生活在新加坡这片土地上，有着最好的医疗服务。身体好了，心理也须要重新适应这个新环境。

我们都知道家人对我们的重要性，但是我们往往对自己亲近的人严格，对不甚熟悉的人却保持着应有的礼貌。或许我们应该把顺序换一下，既然大家都待在家里，我们该多多称赞家人。

我们都知道课业的重要性，但是孩子考到好成绩，以后该走怎样的路，未来的世界真的不是现在你我可以预料到的了。30年前，有人想过“油管客”（YouTuber）或电竞选手可以赚大钱，成为“三百六十行”中的两行吗？

保持良好的生活习惯，打开自己的心胸，发自内心地关怀周围的人。这个世界经此一劫固然令人遗憾，但最重要的是我们能不能从中得到启发。我们以前追求什么？现在正在追求什么？我们以后又该以什么为人生的重心？

唯有健康开朗的身心，保持良好的运动习惯和卫生习惯，才能最大程度地避免自己有恙。