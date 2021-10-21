交流站：保留历史古迹深具教育意义

10月初，文化、社区及青年部在国会提呈《保存古迹（修正）法案》一读，修法扩大对古迹的定义，让像政府大厦前大草场这类没有历史建筑物遗迹，但具有重要遗产价值的场所，也可以列为国家古迹。这是值得认同和有意义的事。

新加坡自莱佛士登陆开埠至今，不过202年，超过百年的古迹和古建筑物不多，如马里安曼兴都庙、亚美尼亚教堂、天福宫和晚晴园等，都获得保留；植物园更获选为联合国教科文组织非物质文化遗产。这一切给大家带来的不仅是精神上的寄托和心灵上的慰藉，也是国民教育的重要篇章。

如果扩大古迹的定义，那政府大厦前大草场最具历史意义。它在1822年就已存在，每逢农历新年、英国王室成员生日或特别庆典，都会在那里举行庆祝活动或燃放烟花。1959年，尤索夫宣誓成为第一任总统，1963年新加坡宣布加入马来西亚，建国后1966年首次国庆及后来很多年的国庆庆典，都在那里隆重举行。它见证了国家的发展进程。保留这大草场，可让国人认识新加坡建国的历史背景，进而珍惜这美好的家园。

大草场也是大众运动和休闲玩乐的场所。多少场的橄榄球赛、钩球赛和垒球赛的球员在那里奔跑、呐喊、洒汗水和热泪。多少父母带小孩在那里嬉戏，看着眼前高耸的楼宇和古老的建筑物，一份自豪感油然而生。

除了大草场，新加坡河上造型古色古香的加文纳桥、安德逊桥和埃尔金桥，衔接南北河岸，象征我国是一个繁荣的城市和贸易港口。正如副总理王瑞杰说过，大草场和这三座桥承载了新加坡的开放价值观和多元文化。通过这些活生生的国民教育，让国人了解新加坡的过去，也提醒大家应继续保持开放的积极态度，继续跟国际接轨，与时并进。

此外，在新加坡河畔的码头上矗立着的莱佛士铜像，驳船码头、克拉码头、牛车水、丹戎巴葛、中峇鲁、芽笼、甘榜格南、如切和坤成路等地方的独特店屋五脚基、小巧玲珑的骑楼阳台、镶嵌七彩瓷砖的墙壁和木制的百叶窗，都述说着新加坡的历史，都应该纳入国民教育里，让国人尤其是年轻人了解我国的发展历程。保留这些人文景点，是大家共同的责任。

总之，所有古迹都应受到特别保护，非物质的文化和遗产也应加以保留和呵护，因为它们是爱国教育不容忽视的一环，让国人更深入地了解我国的历史，并由衷地爱护和捍卫这家园。