交流站：与冠病共存仍须防御病毒

10月14日，我国新增15起冠病死亡病例，当中两人只有23岁和34岁。当局没有公布这两个年轻病逝者有什么潜在健康问题，我其实更想知道他们是怎么染病的，因为即使有潜在健康问题，只要没感染病毒，就不会出现与之相关的风险，更不会因此而丧失生命。

疫苗接种率达到预期目标后，政府放松部分限制，社会经济活动逐步恢复。德尔塔毒株传播力强悍固然是疫情恶化的重要原因，但我觉得人们放松警惕，没有做好个人防护，是更主要的原因。

提出和明确“与冠病共存”策略后，我明显感觉到人们的心理变化。高接种率、低重症率和低致死率让很多人觉得病毒不再可怕，只要打了疫苗，即使不幸感染也只是感冒一场。

在这一轮收紧防疫措施之前，购物中心、巴刹和食阁人山人海，公园也一度恢复到人群扎堆的状态，真的有已经回到疫情前的错觉。问题是一些人摘掉了口罩，这可能是这一轮疫情快速蔓延的最重要原因。

口罩始终是最好最重要的防护，摘掉了口罩，等于卸掉了最重要也是最基本的一道防线。

与冠病共存虽然是现实，但不意味着我们可以放松警惕，甚至不再防范。当前病毒确实是低致死率；对已接种疫苗的群体而言，也确实是低重症率；从症状上来说，也确实很像流感；但是，它真的像流感吗？

不，它绝不是流感。流感不可能在高疫苗接种率的情况下，还能威胁所有年龄层的人；更不可能在严格控制之下，每日新增数千起病例，甚至死10多人。

从个人和家庭的角度来讲，无论冠病的重症率和致死率有多低，一旦遇上很可能是灭顶之灾。人的生命只有一次，绝对没有重来的机会。每日新增病例和死亡病例是一组冷冰冰的数字，但对家庭而言，却是无尽的深渊。

每一个人活着，不仅仅是个人的事，也是家庭和社会的事。

今天，我们处在与冠病病毒对抗的战略相持阶段。疫苗出现以前，我们处于下风，那时是战略防御阶段，封城和清零是迫不得已的措施。疫苗和药物研发成功后，疫苗可以实现群体免疫或免疫屏障，药物可以有效治疗病症，人类就进入了与病毒对抗的战略相持阶段，这是一个长期过程。

我们现在虽然有了疫苗和药物的保护，但是在恢复社会经济活动的同时，依然要保持高度警惕，防范病毒肆虐。

病毒不可怕，不是因为它的低重症率和低致死率，更不是因为它的症状像流感，而是因为我们做好个人防护就能防范它。

与落后国家的苦苦扎挣相比，我们能这么快进入与冠病共存的战略相持阶段，希望大家且行且珍惜。一是政府继续用精准的词语表述相应的阶段和状态，提醒民众做好心理准备和个人防护；二是我们戴好口罩，善尽家庭责任和公民责任，不要心存侥幸。