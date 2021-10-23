交流站：孩子观看《鱿鱼游戏》家长应陪同

对幼童来说，游戏是一种受规则指引，有内在激励、具有好玩与快乐功效的活动。游戏会促进儿童的愉快情绪、认知自发性、身体自发性和社会自发性。不过，游戏也可能是粗暴、紧张、危险，或带负面情绪的。在幼儿园和托儿所里，须要注重游戏的正面意义和欢乐经验。幼童正处于快速生长期，适当的游戏能锻炼他们的意志力和体能。

木头人游戏的目的是培养幼儿禁止令行的能力，萌发规则意识，学会控制自己的行为，并增进孩子之间的感情。玩木头人游戏，就是几个小孩围在一起，嘴里念“我们都是木头人，不许说话不许动”，然后摆个姿势就不动了，谁能坚持到最后，谁就是胜利者。

最近韩国电视剧《鱿鱼游戏》在线上播放。电视剧里的游戏如一二三木头人和拔河等，都是儿童熟悉的游戏。然而，这部电视剧出现太多暴力镜头，反映现实中的不择手段。若儿童接受了这种观念，可能会产生“不是你赢，就是我输的心态”。

电视节目和电影中的暴力及血腥元素，会对儿童的心理、生理和行为产生很大的影响。对12岁以下的孩子来说，他们的认知发育不成熟，看到暴力及血腥元素时，会倾向于认为世界就是这样的。

这些暴力及血腥的情节还会诱导儿童模仿，导致他们学会攻击。因此，家长要尽量避免给孩子观看暴力电视节目。

这部《鱿鱼游戏》也在视频网站YouTube上载了宣传片，不少经典画面都出现在社交媒体上，家长要注意孩子是否已观看《鱿鱼游戏》的片段。

如果孩子无意中看到暴力电视画面怎么办？对于六岁以下的孩子，他们接受不了太复杂的解释，父母可以及时跟孩子说：“玩游戏是愉快的情绪，借着游戏是让我们学会分享、礼让和等待等品质。”

如果孩子满六岁，可以尝试跟他们讲解暴力血腥场景拍摄的技巧，比如手枪是道具不是真枪、演员嘴里的血是假血而不是真血等等，让孩子知道这一切都是虚构的，仅仅是演员演绎出来的一个个精彩故事。

现在的电视剧已按内容分级，在观赏任何线上电视剧和电影前，家长可以先查阅它们的分级。12岁以下儿童的认知功能发育不完全，对事务缺少批判能力，所以家长陪同观看的监督和教育至关重要。